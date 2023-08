Foggia, 7 agosto 2023. Riunione stamattina a Bari del centrodestra pugliese per discutere del voto alle amministrative a cominciare dalle elezioni a Foggia del prossimo ottobre. Al tavolo Marcello Gemmato (Fdi), il senatore Roberto Marti (Lega), il senatore Mauro D’Attis (Forza Italia), i rappresentanti di Udc e Nuovo Psi.

A breve, forse tra qualche giorno, si dovrebbe sapere il nome del candidato sindaco di Foggia in un quadro che, almeno stando a quanto si è detto a Bari, punta sul civismo e sul coinvolgimento di quella parte del territorio, simpatizzante del centrodestra, pronta a mettersi in gioco in prima persona.

A Foggia, tuttavia, la società civile cui il centrodestra ha offerto la candidatura a sindaco ha risposto “no” e ha gentilmente declinato l’invito.

Eppure- e questo è un po’ l’umore del momento che circola nelle segreterie politiche foggiane- sono stati sondati ordini professionali, presidenti di ordini professionali, avvocati, commercialisti. “Poi dicono che siamo ‘chiusi’, ripiegati nelle nostre stanze della politica. Ma non è così, la società civile che critica, sarebbe bene che poi ci mettesse del suo!”. È più o meno questo ciò che si va recriminando, o quasi, dentro il centrodestra.

Pare che il nome di Fabio Porreca sia stato fatto proprio al tavolo barese, qualche giorno fa, ma l’imprenditore non ha accettato per motivi legati alla sua impegnativa attività professionale. Dunque, quando i vertici si sono decisi a contattarlo, come aveva già accennato mesi fa, non si è detto disponibile.

A questo punto, dopo aver setacciato il mondo della società civile, il nome del candidato sindaco potrebbe essere scelto nei ranghi della politica. Mistero sui nomi, che noi comunque sfogliamo.

Ciccio D’Emilio? Da quando si ventila di campagna elettorale per Foggia, si dice che potrebbe essere lui il candidato. Peppino Pedarra? Non dispiacerebbe ai partiti riuniti, perché il punto è anche questo: che sia “di coalizione”, non di partito. Tonio Ciarambino, l’avvocato dirigente regionale di Fi?

Insomma, a Bari si riuniscono tenendo presente la globalità della regione e dei capoluoghi, Lecce, Bari, il precedente di Brindisi, ma poi a Foggia s’inceppa qualcosa. Eppure il nome dovrebbe esserci, ma è ancora coperto.

Intanto, lo ripetiamo, mentre i candidati sindaci Giuseppe Mainiero e Nunzio Angiola hanno già avviato la campagna elettorale e una capillare attività di affissione, per il centrodestra continua a essere, da giorni, “prossimamente sapremo”, per il centrosinistra la scelta al rallentatore verte su quattro nomi, con un orientamento, dicono, per Marida Episcopo.

Si vede in giro, intanto, qualche manifesto “sospeso” di candidato nel centrodestra che esce con il suo volto da aspirante consigliere senza sapere chi sarà il proprio candidato sindaco. Una prassi già vista, soprattutto in vista delle elezioni di primavera. Ma è agosto, le tipografie vanno in ferie per un certo periodo.

Paola Lucino, 7 agosto 2023