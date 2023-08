Meteo, questa sera nuvoloso e pioggia nel Foggiano e nel Barese

(3b meteo). LUNEDI’: l’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associati piogge, anche a carattere di rovescio o temporale.

Nello specifico su Daunia e litorale adriatico meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di piogge e rovesci anche temporaleschi; sulle murge cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi; sul Tavoliere cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sul litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in rapido aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul Salento nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 4200 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto mosso.