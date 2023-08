Il 30 Aprile del 1923 nasce a Monte Sant’Angelo il Gruppo Folkloristico La Pacchianella, allorquando si ebbe proprio qui a Monte Sant’Angelo la visita alla Città e al Santuario di San Michele del Principe ereditario di Casa Savoia, Umberto I.

Da questo avvenimento ha inizio l’attività folklorica del Gruppo La Pacchiana, sua prima denominazione, sotto la guida del suo fondatore Giovanni Tancredi.

Giorno memorabile quel lontano 30 Aprile del 1923, per la partecipazione e l’entusiasmo che la popolazione mostrò verso il Principe, nel volere rappresentare il ricco patrimonio culturale di cui era capace di esprimere la Città intera, tramite il suo Gruppo e nell’ammirare le sue bellezze naturali ed artistiche, oltre che le bellezze e la singolarità dei costumi del Gruppo.

Per la prima volta si manifestava, in maniera festosa e genuina, la volontà di una Città che voleva rappresentare all’Italia la storia e la cultura di un popolo che si riconosceva nel suo Santuario, ma anche nelle sue tradizioni popolari.

Afferma a tale proposito A. Ciuffreda: “La città si mise in subbuglio sin dal primo mattino, per addobbarsi con coperte di seta ai balconi e alle finestre e per diffondere l’aria di festa con le note della banda e con lo sparo di mortaretti”.

Era allora Sindaco della Città il prof. Filippo Ciociola, un uomo che viene ricordato per la sua precisione e per la sua inflessibile severità morale e amministrativa. Della visita di Umberto I, erede al trono d’Italia, ci rimane una bellissima immagine pubblicata sulla copertina del Corriere della Domenica, del 13 Maggio 1923, ad opera del pittore e disegnatore Antonio Beltrame.

Da questo momento, sotto la guida di Giovanni Tancredi, ha inizio il percorso di attività e di esibizione del Gruppo, prima nella regione Puglia e poi in tutta Italia tanti che l’8 Settembre del 1928

il Gruppo La Pacchianella partecipa al Raduno dei costumi italiani a Venezia, distinguendosi per l’eleganza e la ricchezza dei suoi abiti.

Così come nel 1930, l’8 Gennaio, a Roma, in rappresentanza della Puglia, il Gruppo viene invitato a partecipare al corteo dei costumi nazionali in occasione delle nozze del principe Umberto di Savoia e di Maria Josè del Belgio, mentre, successivamente il 27 Ottobre del 1931 la Città di Monte Sant’Angelo viene visitata dall’allora ministro Ciano, che ne ammirò le bellezze artistiche e i caratteristici costumi sfoggiati nella grande parata che il gruppo La Pacchianella allestì, con i muli bardati secondo l’uso tradizionale.

Il tutto in una splendida scenografia paesana, di cui ci rimangono alcune fotografie di allora, in cui si vede il corteo della sfilata lungo il corso principale, con Giovanni Tancredi fra la folla e i muli bardati, con bandiere tricolori alle finestre e le coperte variopinte ai balconi.

Così da questo momento, dopo varie esibizioni a livello locale e nazionale, il Gruppo Folklorico “La Pacchianella”, inizia il suo percorso che lo porterà, non solo a rappresentare la Puglia in diverse manifestazioni a carattere folkloristico, ma soprattutto ad essere uno dei Gruppi più importanti dell’Italia meridionale.

testo tratto da GIUSEPPE PIEMONTESE, La Pacchianella. Storia Folklore Musica Canti Costumi Personaggi, BastogiLibri, Roma 2017.