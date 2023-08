Monte Sant’Angelo. “Prima autorizzazione unica nella nostra area Zes”

Monte Sant’Angelo – Il Commissario Straordinario del Governo della ZES Adriatica, l’Ing. Manlio Guadagnuolo ha rilasciato la prima Autorizzazione Unica nell’Area Zes di Monte Sant’Angelo a favore della Trigno S.r.l.

Un’attività produttiva che si insedierà nel complesso ASI della Zona Economica Speciale di Monte Sant’Angelo e che certificherà un investimento sul territorio di circa 1,2 milioni di euro per circa 8 posti di lavoro.

La pratica, grazie al lavoro sinergico della struttura del Commissario e alla collaborazione continua e proficua con l’amministrazione del Comune di Monte Sant’Angelo, è stata evasa qualche giorno fa permettendo così di concedere l’autorizzazione prevista dalle norme sulla ZES. “l risultato è indubbiamente merito dell’intensa sinergia tra il Commissario di Governo e gli enti locali – chiosa l’Assessore allo Sviluppo Economico Vittorio de Padova e del lavoro di squadra dei professionisti della struttura commissariale che hanno permesso di imprimere sin da subito una forte accelerazione a tutte le procedure. Il nostro territorio si conferma performante in termini di attrazione degli investimenti ed in tale ottica semplificazione ed accelerazione sono tasselli fondamentali. La ZES punta in modo diretto ad essere un caposaldo dello sviluppo del nostro territorio. Un ringraziamento va quindi alla struttura ZES e a tutti gli imprenditori che decideranno di credere ed investire nella nostra Area Industriale”.