Puglia. Nessun mercato a Ferragosto

Sarà un Ferragosto senza mercati in Puglia.

Ad annunciarlo è il Presidente CasAmbulanti Savino Montaruli che aggiunge: “nonostante la legge che abbiamo sostenuto, voluto ed ottenuto a salvaguardia della parificazione tra commercio a sede fissa ed ambulante, preveda lo svolgimento dei mercati in giornata festiva, in occasione del ferragosto, come abbiamo già fatto per la Santa Pasqua ed il Santo Natale, non si svolgeranno mercati in Puglia.

Una decisione accolta favorevolmente dai sindaci che stanno emanando anche provvedimenti in tal senso in questi comuni dove i Documenti Strategici del Commercio prevedono ancora disposizioni superate dalle norme quindi illegittime.

Una “deroga” alle disposizioni normative che abbiamo chiesto ed ottenuto in quanto la giornata festiva di Ferragosto, che quest’anno cade di martedì, è giusto che venga vissuta anche dagli operatori ambulanti con i propri familiari ed amici, in contesto di convivialità e spensieratezza. Solamente qualche eccezione ci sarà in Salento dove in qualche comune la tradizione popolare vuole che ci sia il mercato il giorno 15 agosto” – ha concluso Montaruli.