"A Torremaggiore un nuovo Eurospar". Si amplia la rete in Puglia per Despar Centro Sud

Despar Centro Sud aumenta la propria presenza in Puglia e nel territorio dauno con l’apertura di un nuovo Eurospar a Torremaggiore (FG). Lo store è dotato delle più moderne tecnologie, di ampia varietà di referenze e di tutti i più importanti servizi dedicati al cliente.

Massima anche l’attenzione per la riduzione dell’impatto ambientale: il punto vendita è infatti dotato di impianti di illuminazione a LED e del freddo a CO 2 , che sfruttano una tecnologia di refrigerazione di ultima generazione, consentendo l’efficientamento energetico ed elevati standard di sicurezza e affidabilità.

All’interno dell’Eurospar sono presenti numerosi reparti, tra cui l’Ortofrutta, al cui interno è disponibile una grande varietà di prodotti freschi. In particolare, punti di forza del nuovo punto vendita sono i fornitissimi reparti Macelleria, Surgelati e Salumeria, oltre ad una vasta selezione di vini e bevande, che si distingue per l’ampio assortimento e la presenza di prodotti di alta qualità, garantiti dalla filiera controllata.

Nello store è presente anche un’area dedicata al no-food, nonché alla cura degli animali domestici, con grande gamma di petfood, a partire da cibi secchi e umidi, fino agli snack.

La struttura, ubicata in Via Colacchio 31, è affidata ad una squadra di 15 addetti.

«Siamo molto contenti di poter offrire ai consumatori di Torremaggiore tutta la qualità e i servizi della nostra rete, avendo rilevato il punto vendita che in precedenza era in franchising – spiega Pippo Cannillo, Amministratore Delegato di Maiora – Ai clienti offriremo l’esteso assortimento e tutta la qualità non solo dei prodotti di marca, ma anche di quelli a marchio Despar, sempre più numerosi e apprezzati».