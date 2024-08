FOGGIA – Continuano le segnalazioni di maltrattamenti di animali nel Foggiano. L’ultima, in ordine di tempo, arriva via social da Apricena da T. T..

“Ad Apricena c’è qualche b——-o che si diverte ad investire i gatti con la macchina”, spiega.

“Davanti al mio garage da qualche settimana viveva un gattino randagio di pochi mesi a cui davo da mangiare.

Stamattina ho dovuto assistere a questa bruttissima scena che vedete in foto.

Se hai la crudeltà di ammazzare un gattino indifeso, che chiede solo di essere sfamato, devi avere anche il coraggio di palesarti per quello che hai fatto.

Soggetti come te non meritano di vivere perché pericolosi.

Chiedo alle autorità locali, ai vigili urbani, di prendere atto di questi episodi che accadono ad Apricena (non è il primo caso) per cercare in ogni modo di rintracciare i responsabili.

Viviamo in una società malata ed ignorante, rendiamocene conto”.