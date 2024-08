FOGGIA – “Stiamo andando oltre la democrazia diretta. Stiamo realizzando un percorso che prevede un confronto ampio, partecipato e discussioni approfondite.

Si conclude con un voto degli iscritti, quindi obiettivamente siamo in perfetta linea con il principio ispiratore di un’ampia ed effettiva partecipazione democratica da parte dei cittadini, in questo caso cittadini iscritti ma anche non”.

Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte intercettato alla Camera al termine della riunione di senatori e deputati 5s sulla costituente del Movimento rispondendo a una domanda sulle perplessità di Grillo sul percorso.

“Abbiamo avuto un bel confronto, come sempre in assemblea congiunta, con tutti i parlamentari. Sono intervenuti in tanti.

Abbiamo analizzato tutti i dettagli, li abbiamo spiegati, abbiamo raccontato anche i vari passaggi di questo processo costituente che ci entusiasma enormemente, perché nessun partito politico mai ha realizzato un esperimento così coinvolgente, così radicale, di democrazia partecipativa e deliberativa” ha aggiunto Conte, concludendo: “Gli iscritti decideranno cosa discutere e possono mettere in discussione anche il ruolo del sottoscritto, di Conte.

Possono mettere in discussione la struttura di vertice, perché altrimenti non sarebbe” un processo “rifondativo.

E la cosa bella è che anche in questo confronto con i parlamentari si è accettato questo spirito, si è condivisa questa prospettiva.

Credo che nessun’altra forza sarebbe disponibile a fare una cosa del genere, e cioè a mettersi in discussione radicalmente su tutto”.

Lo riporta l’agenzia Ansa.