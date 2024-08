BARI – Nuovi ambienti e più servizi per i pazienti oncologici all’Istituto Tumori di Bari ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, che ospitano il COrO (Centro di orientamento oncologico), i team multidisciplinari, la palestra e il nuovo ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione, il servizio di psiconcologia e due sale di infusioni chemioterapiche, Oggi l’inaugurazione alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e del direttore generale dell’IRCCS, Alessandro Delle Donne.

Un intero corridoio è destinato al Centro di orientamento oncologico (COrO) dell’Istituto, porta di ingresso al percorso di cura oncologica, che provvede alla presa in carico multidisciplinare del paziente con diagnosi da accertare o con diagnosi già accertata.

Il COrO, guidato dal responsabile dott. Ezio Brunetti, è dotato di tre stanze per i medici, una sala riunioni per i team multidisciplinari, un ambulatorio per le consulenze onco-genetiche per i tumori eredo-familari, un ufficio di front-office dove il personale sanitario provvede all’informazione, all’orientamento e alla prenotazione di esami e visite.

Un ambulatorio è destinato al pre-ricovero chirurgico, con relativa sala d’attesa, per coloro che dovranno sottoporsi ad intervento.

Una sala è stata allestita con una poltrona odontoiatrica, per la diagnosi e la cura dei tumori del cavo orale ma anche per il trattamento dei danni dovuti alle terapie oncologiche. Il servizio partirà da settembre, grazie alla collaborazione con l’ordine dei medici.

Nuova organizzazione anche per il servizio di fisiatria e fisioterapia che vanta, unico caso in Puglia, una palestra per la riabilitazione dei pazienti oncologici ricoverati.

Il servizio di medicina fisica e riabilitazione, guidato dalla dottoressa Patrizia Dicillo, provvede anche alla cura dei pazienti in follow-up per il trattamento di linfedema e il recupero del tono muscolare.

“Qui – ha sottolineato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – si lavora tutto l’anno, anche ad agosto, per dare più servizi ai pazienti, anche a quelli non ricoverati.

La particolarità di questo ospedale è proprio questa, assicurare servizi anche ai pazienti non ricoverati perché con il tumore si deve convivere, si deve combattere, con pazienza e tenacia, continuando a vivere il più normalmente possibile”.

