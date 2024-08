FOGGIA – Aumentano i voli, cresce il numero dei passeggeri, ma il puzzle composto da aeroporto Gino Lisa di Foggia, incentivazione turistica, attrattività del territorio dauno e definitivo balzo in avanti in termini di qualità ed efficacia del servizio manca di un tassello importante.

Ovvero, mancano i voli internazionali, quelli che maggiormente potrebbero garantire l’affluenza di turisti stranieri sul Gargano e sui Monti dauni, se è vero che vengono preferiti scali a non più di novanta minuti dal luogo di destinazione.

I dati di Assaeroporti sono eloquenti: nello scorso mese di giugno i voli internazionali sono stati totalmente assenti, con un meno 100 per cento rispetto ai 21 voli del 2023.

Eppure, il dato del numero dei passeggeri per i soli voli nazionali è pari a 6.374 con un più 9,6 per cento rispetto al 2023.

Questo nonostante gli stessi voli nazionali siano stati 94, ovvero il 19 per cento in meno rispetto allo stesso mese del 2023.

Dal ‘Comitato Vola Gino Lisa’ commentano: “Pur comprendendo che l’aeroporto è necessariamente vincolato alla sua natura SIEG, pare si voglia controllare la crescita

ben oltre il confine imposto dei 200 mila passeggeri.

Non si spiega, infatti, come mai quest’anno durante il periodo estivo Aeroporti di Puglia non si sia preoccupata di inserire alcun volo internazionale.

Ci aspettiamo che la Regione Puglia e AdP si possano attivare – conclude la nota – convocando gli stakeholders del territorio, per programmare il prossimo periodo estivo con delle destinazioni anche internazionali”.