FOGGIA – Dopo un inizio settimana di parziale tregua, in Italia tornano a dominare caldo e afa.

Il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore indica che nella giornata di oggi, mercoledì 7 agosto, sono cinque le città da bollino arancione (sui 27 capoluoghi monitorati).

Si tratta del livello 2 di allerta, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più fragili, come bambini e anziani.

Per chi abita in queste città, il Ministero consiglia di evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00), di indossare indumenti chiari e leggeri, così come bere molti liquidi.

Allerta caldo mercoledì 7 agosto, bollino arancione in 5 città

Come già detto, secondo quanto riporta il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute, nella giornata di oggi, mercoledì 7 agosto, le città interessate dal bollino arancione, quello che precede il rischio massimo, sono cinque: Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia e Roma.

Contrassegnate dal bollino giallo (livello 1) sono invece 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Viterbo.

Bollino verde in cinque centri: Cagliari, Milano, Torino, Venezia, Verona.

Le previsioni meteo di mercoledì 7 agosto

Per la giornata di oggi, mercoledì 7 agosto, si prevede una mattinata di sole al Centro-Sud, con qualche annuvolamento temporaneo sui rilievi nel pomeriggio e possibili brevi e isolati temporali sull’Appennino centrale e sui rilievi della Sicilia.

Al Nord è invece attesa una fase instabile. Al mattino dovrebbero verificarsi rovesci e temporali fra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia. Mentre nel pomeriggio ci saranno fenomeni sparsi su Alpi, Prealpi e settori di Pianura.

Alla sera ancora possibili temporali localmente intensi. Le temperature massime saranno in leggero rialzo specialmente al Centro-Sud; al Nord invece ci sarò un calo dei valori termici nelle aree temporaleschi.