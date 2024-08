SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – “Il 9 agosto è una data che resterà per sempre nella memoria della nostra terra.

La cosiddetta quarta mafia ha compiuto una strage orrenda con l’uccisione di due persone innocenti.

L’Azione Cattolica attraverso i suoi aderenti e alle associazioni parrocchiali, sia attraverso il suo cammino formativo, sia aderendo alle varie iniziative che ci sono state, ha supportato Libera per denunciare che la violenza e la lotta alla mafia sono nemiche della nostra terra.

Anche venerdì 9 agosto alle ore 9.30 nella chiesa madre di San Marco in Lamis ci saremo non per dovere civico o religioso, ma per testimoniare che la morte innocente di due nostri cittadini ci interessa e ci interpella.

Ci saremo a fianco delle vedove e della famiglia, delle nostre Istituzioni locali e nazionali, del nostro pastore Giorgio, delle associazioni e movimenti che vogliono fare crescere la nostra terra”.

