CERIGNOLA (FOGGIA) – La partita Potenza – Audace Cerignola, in programma sabato 10 agosto alle ore 21 e valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C, si giocherà senza i tifosi ospiti.

La decisione di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia, è stata presa, stamani, dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha preso atto delle considerazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ha sentito il questore.

Il Comitato aveva evidenziato “gli elevati profili di rischio della partita dovuti all’acredine esistente tra le due tifoserie, sfociata in più occasioni in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”, tra le quali i disordini registrati a Cerignola (Foggia) il 2 aprile 2023 e in occasione della gara Sorrento-Cerignola, disputata a Potenza il 9 settembre 2023.

Lo riporta l’agenzia Ansa.