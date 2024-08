MANFREDONIA (FOGGIA) – Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri a Manfredonia. Due le auto coinvolte, 2 persone in una Ford C-Max e 2 in una Lancia Delta.

Lo riporta Foggiatoday.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Cesarano e via Cappuccini, non lontano dal cimitero cittadino. Dalla prima ricostruzione, la Lancia Delta (proveniente dal Viale dei Cappuccini) avrebbe avuto un impatto sul lato destro della Delta che avanzava attraverso via Cesarano.

Sul posto sono intervenute le ambulanze di San Giovanni Rotondo, Zapponeta, Manfredonia e Monte Sant’Angelo.

3 delle 4 persone ferite sono state portate all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. L’altro soggetto (che era in sella alla Lancia) ha riportato ferite lievi, ed è stato trasportato presso l’ospedale di Manfredonia.