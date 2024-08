Orsara di Puglia, il 10 agosto "Notti di stelle" con l'Osservatorio Galattico

La notte più poetica e romantica dell’anno, la Notte di San Lorenzo, ad Orsara di Puglia a partire dalle ore 22.30, presso il campo sportivo “San Rocco”, sarà possibile vivere “Notti di stelle – Osservatorio Galattico”.

Quella di sabato 10 agosto 2024 sarà una serata di osservazione astronomica, dove sarà possibile osservare il cielo stellato alla ricerca delle stelle cadenti Perseidi, uno sciame di meteoriti appartenenti alla cometa 109P/Swift-Tuttle che regala ogni anno, nel periodo tra il 5 e il 15 agosto circa lo spettacolo delle meteoriti Perseidi, dove si potrà provare ad esprimere un desiderio. Il suggestivo evento di osservazione, il cui ingresso è gratuito, è organizzato nell’ambito delle attività estive dal progetto “Galattica Orsara” – promosso dal Comune di Orsara di Puglia in qualità di ente capofila e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining, insieme ad Astronomitaly che nell’occasione allestirà una postazione astronomica con telescopio e guida.

Orsara di Puglia è entrata a far parte dei Nodi di “Galattica – Rete Giovani Puglia”, con l’obiettivo di accompagnare i giovani del territorio verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali. Il progetto “Galattica Orsara” è quindi un’iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

La serata di “Notti di stelle – Osservatorio Galattico”, oltre alla possibilità di ammirare le stelle cadenti, sarà ricca di oggetti da far osservare come Saturno, il Signore degli Anelli, ma anche le stelle doppie Albireo e Mizar, gli ammassi di Sadr, di Ercole e del Perseo, le stelle Vega, Arturo e Deneb, la Nebulosa ad Anello della Lira e, all’inizio, una falce di Luna in fase crescente. Contemporaneamente, una guida di Astronomitaly darà delle spiegazioni sul cielo stellato, come ad esempio i due metodi per riconoscere e individuare la Stella Polare e come orientarsi tra le principali costellazioni. Per info e prenotazioni: galattica.orsara@gmail.com – tel. 351.2451333