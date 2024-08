SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – “Per molti è la prima settimana di ferie (degli altri ma noi continuiamo a lavorare per portare benefici alla nostra San Nicandro Garganico.

Dopo aver firmato digitalmente gli elaborati, poco fa abbiamo candidato formalmente un 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 “𝗜𝗻𝘁𝗲.𝗥.𝗦𝗦.𝗲𝗰𝗮”, per la realizzazione o l’ammodernamento di strutture sociali e socio-assistenziali.

Si tratta di un progetto esecutivo, del valore di 3 milioni di euro, per la realizzazione di una 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗔𝗻𝘇𝗶𝗮𝗻𝗶 (𝗥𝗦𝗔𝗔), con 28 posti letto e 10-15 posti di lavoro più l’indotto associato, recuperando e ammodernando l’𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗣𝗹𝗮𝘂𝘁𝗼, abbandonato e fatiscente da ormai più di vent’anni.

Non resta che incrociare le dita, sperando che il progetto, per cui ringrazio il team dei tecnici del IV Settore, in collaborazione con lo Studio Proodos Srl di Anna Chinni, per averci lavorato infaticabilmente, possa essere finanziato per dare alla nostra Città un ennesimo servizio atteso da decenni”.

Lo riporta il Sindaco Matteo Vocale.