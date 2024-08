Pomeriggio temporalesco per i rilievi appenninici e del subappennino dauno: ecco la visuale dalla sp48 verso Candela (Fg) 📸 @dav_da89 — a Lavello, Basilicata.

MANFREDONIA (FOGGIA) – Tornano i temporali in Puglia: per l’8 agosto si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.

Per questo la Protezione Civile ha proclamato lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico dalle ore 8 di domani 8 agosto e per le successive 12 ore.

In particolare sono previsti temporali su Puglia centrale bradanica e bacini del Lato e del Lenne.

Si consiglia ai residenti nelle aree interessate di rimanere informati e prendere le necessarie precauzioni.