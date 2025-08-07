Edizione n° 5787

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Ordine TSRM-PSTRP di Foggia: “Basta informazioni distorte, la trasparenza è totale”
8 Agosto 2025 - ore  14:36

CALEMBOUR

MANFREDONIA // “Ciao Vittoria, siamo tutti senza parole. Ti vogliamo bene”
8 Agosto 2025 - ore  13:25

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Arcivescovo Moscone: messaggio per la solennità della Madre di Dio di Siponto 2025

SOLENNITA' Arcivescovo Moscone: messaggio per la solennità della Madre di Dio di Siponto 2025

La festa di Siponto ci rende capaci di esperienze di Paradiso e di Trasfigurazione della storia e della geografia consegnate alla nostra responsabilità

Arcivescovo Moscone: messaggio per la solennità della Madre di Dio di Siponto 2025

L'Arcivescovo Padre Franco Moscone

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Cari fratelli e sorelle che pregate la Regina di Siponto, amici e concittadini che amate la città Manfredonia, turisti innamorati della bellezza del Gargano: Buona Festa della Madonna di Siponto 2025!

Maria, che da secoli veglia sulla nostra città, popolo e territorio a Lei consacrato, è Madre di Speranza: della Speranza vera che non delude né svergogna (Rm 5, 5) e per questo riempie i nostri cuori dell’amore smisurato del Suo Figlio e ci fa figli del Suo Figlio (Dante, XXXIII del Paradiso).

La festa di Siponto ci rende capaci di esperienze di Paradiso e di Trasfigurazione della storia e della geografia consegnate alla nostra responsabilità. Non sono gli incendi e le incancrenite ingiustizie che devastano e segnano di vergogna il nostro magnifico territorio e la bella storia del Gargano ad avere la meglio, ma la forza generante e trasfigurante dei valori del Vangelo e civili seminati nella nostra bimillenaria Tradizione.

I piromani e gli sversatori di veleni mortiferi e inquinanti, assassini dell’ambiente ed avvelenatori della gente; i caporali, torturatori di persone costrette a lavori frustranti e perni di una economia malata; la malavita organizzata, che tenta sempre di impadronirsi mafiosamente del territorio, che non è suo, ma di Dio ed affidato al popolo che ci vive; i venditori di morte, attraverso i traffici di droga ed armi; tutte queste categorie hanno le ore contate e puzzano di sconfitta: ne sono certo e dobbiamo esserne tutti certi. Non abbiamo paura, il male non ha mai vinto, è il bene che fa camminare e costruisce il presente e apre al futuro.

Valgono per la nostra Città e Chiesa le parole che l’Arcangelo rivolge a Maria: non temere, hai trovato grazia presso Dio, il Signore è con Te! Rispondiamo con performante speranza cristiana ed impegno civile con le stesse parole della Vergine: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto! E non possono che avvenire frutti di bellezza, giustizia e pace!

Lasciamoci accarezzare dalla tenerezza di Maria e sentiremo la forza della bontà che riempie i cuori e della Misericordia che sana e cura ogni ferita ridando freschezza e facendo guardare al futuro con sicura speranza. Accostandoci a Maria, riconoscendola nostra Regina, ci accorgeremo e prometteremo di non avere solo una grande storia da ricordare e tramandare, ma una più avvincente e magnifica da costruire.

Che la festa patronale della Regina di Siponto rinnovi la nostra vocazione di custodi ed amministratori generosi e saggi della nostra Citta e suo Territorio contemplando la bellezza di natura e grazia che ci è stata consegnata in eredità per ridonarla arricchita a chi ci seguirà.

+ p. Franco crs

1 commenti su "Arcivescovo Moscone: messaggio per la solennità della Madre di Dio di Siponto 2025"

  1. Maria madre di Gesù….
    LUCA 1:46-47
    ” E Maria disse:
    «L’anima mia magnifica il Signore,
    e lo spirito mio esulta in Dio, mio SALVATORE.
    Anche lei aveva bisogno di un Salvatore…
    E poi Maria donna ebrea, esempio per noi, molto timorata e innamorata di Dio, conoscendo molto bene i comandamenti non credo abbia avuto il desiderio di farsi erigere dei santuari, delle statue ,delle immagini in suo onore.
    Quindi questo è frutto di un inganno di una religione guidata non da Dio ma……
    Leggete la BIBBIA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre.” Adriano Piattoni

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.