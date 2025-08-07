Arcivescovo Moscone: messaggio per la solennità della Madre di Dio di Siponto 2025

Cari fratelli e sorelle che pregate la Regina di Siponto, amici e concittadini che amate la città Manfredonia, turisti innamorati della bellezza del Gargano: Buona Festa della Madonna di Siponto 2025!

Maria, che da secoli veglia sulla nostra città, popolo e territorio a Lei consacrato, è Madre di Speranza: della Speranza vera che non delude né svergogna (Rm 5, 5) e per questo riempie i nostri cuori dell’amore smisurato del Suo Figlio e ci fa figli del Suo Figlio (Dante, XXXIII del Paradiso).

La festa di Siponto ci rende capaci di esperienze di Paradiso e di Trasfigurazione della storia e della geografia consegnate alla nostra responsabilità. Non sono gli incendi e le incancrenite ingiustizie che devastano e segnano di vergogna il nostro magnifico territorio e la bella storia del Gargano ad avere la meglio, ma la forza generante e trasfigurante dei valori del Vangelo e civili seminati nella nostra bimillenaria Tradizione.

I piromani e gli sversatori di veleni mortiferi e inquinanti, assassini dell’ambiente ed avvelenatori della gente; i caporali, torturatori di persone costrette a lavori frustranti e perni di una economia malata; la malavita organizzata, che tenta sempre di impadronirsi mafiosamente del territorio, che non è suo, ma di Dio ed affidato al popolo che ci vive; i venditori di morte, attraverso i traffici di droga ed armi; tutte queste categorie hanno le ore contate e puzzano di sconfitta: ne sono certo e dobbiamo esserne tutti certi. Non abbiamo paura, il male non ha mai vinto, è il bene che fa camminare e costruisce il presente e apre al futuro.

Valgono per la nostra Città e Chiesa le parole che l’Arcangelo rivolge a Maria: non temere, hai trovato grazia presso Dio, il Signore è con Te! Rispondiamo con performante speranza cristiana ed impegno civile con le stesse parole della Vergine: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto! E non possono che avvenire frutti di bellezza, giustizia e pace!

Lasciamoci accarezzare dalla tenerezza di Maria e sentiremo la forza della bontà che riempie i cuori e della Misericordia che sana e cura ogni ferita ridando freschezza e facendo guardare al futuro con sicura speranza. Accostandoci a Maria, riconoscendola nostra Regina, ci accorgeremo e prometteremo di non avere solo una grande storia da ricordare e tramandare, ma una più avvincente e magnifica da costruire.

Che la festa patronale della Regina di Siponto rinnovi la nostra vocazione di custodi ed amministratori generosi e saggi della nostra Citta e suo Territorio contemplando la bellezza di natura e grazia che ci è stata consegnata in eredità per ridonarla arricchita a chi ci seguirà.

+ p. Franco crs