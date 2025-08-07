Carpino in Folk 2025: BandAdriatica e Ars Nova & Daniele Sepe accendono Piazza del Popolo

CARPINO – Il Festival Carpino in Folk torna nella sua location storica, Piazza del Popolo, per un’edizione che promette emozioni e grandi sonorità: l’appuntamento è per domani, 8 agosto 2025, alle ore 21.30, con i concerti di BandAdriatica e Ars Nova & Daniele Sepe. Un evento centrale dell’estate garganica, promosso dall’Associazione Carpino in Folk, in collaborazione con il Comune di Carpino e Puglia Culture. Dopo l’anteprima al Parco Baden Powell, la rassegna fa ritorno nel cuore del paese, pronta ad accogliere appassionati, turisti e amanti della musica etnica, che da anni rendono il festival una tappa imperdibile del panorama culturale pugliese.

BandAdriatica: la festa nomade del Mediterraneo

Ad aprire la serata sarà la travolgente energia della BandAdriatica, formazione salentina che da oltre dieci anni naviga le acque musicali del Mediterraneo con una miscela esplosiva di tradizioni popolari, fanfare balcaniche, suoni arabi e ritmi contemporanei. Descritta dalla critica internazionale come una delle migliori proposte italiane nel circuito world music, BandAdriatica è stata l’unica band italiana selezionata per gli showcase del Babel Med Music 2017 di Marsiglia e del SIM 2019 di San Paolo del Brasile. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti di rilievo come Bombino, Chieftains, Fanfara Tirana e Michel Godard.

Un concerto che promette un viaggio tra processioni, feste popolari e musiche di frontiera, sulle rotte che uniscono la Puglia all’Albania, ai Balcani, al Nord Africa e all’Oriente mediterraneo.

Ars Nova & Daniele Sepe: la strada come palcoscenico

A seguire, spazio alla tradizione campana reinterpretata da Ars Nova & Daniele Sepe, formazione napoletana nata nel 2009 e diventata celebre per la propria identità artistica di strada, capace di trasformare vicoli, piazze e mercati in luoghi di incontro musicale. Il gruppo, formato da sei musicisti polistrumentisti, propone un repertorio ricco e variegato che spazia dalle pizziche pugliesi alle tarantelle calabresi, passando per classici napoletani, serenate siciliane, rebetiko greco e melodie balcaniche. Una performance che unisce ricerca etnomusicale, energia scenica e profondo legame con le radici popolari del Sud.

Un evento che unisce cultura, territorio e passione

Il Festival Carpino in Folk si conferma così crocevia di culture e linguaggi, con l’obiettivo di custodire e reinterpretare il patrimonio della musica tradizionale, offrendo al tempo stesso esperienze vive e condivise a chi partecipa. L’edizione 2025 è realizzata con il sostegno dei main sponsor Auto di Carlo Srl e Frantoio Ortore Srl, in partnership con Ferrovie del Gargano e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. Media partner dell’evento: Rai Radio Techetè e Linea Trade. Il festival gode inoltre del patrocinio gratuito di Puglia Sounds e del supporto dell’Ufficio stampa CdP Service.

Domani, il Gargano tornerà a vibrare sulle note della sua identità musicale. Ingresso libero, emozioni assicurate.