Cerignola, firmato l’accordo per la gestione condivisa del Punto Unico di Accesso

Siglato il protocollo d’intesa tra il Distretto Socio Sanitario di Cerignola e l’Ambito Territoriale Sociale per l’organizzazione e la gestione condivisa del Punto Unico di Accesso (PUA). L’obiettivo è garantire ai cittadini un accesso semplificato, integrato e coordinato ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

L’intesa, di durata annuale e rinnovabile, è stata sottoscritta nella sede del Distretto Socio Sanitario in via XX Settembre. Alla firma erano presenti il Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito, la Vicesindaca e Assessora al Welfare Maria Dibisceglia, il Direttore Generale di ASL Foggia Antonio Nigri e la Direttrice del Distretto Mina De Gennaro.

Prima esperienza operativa in Puglia

“Cerignola rappresenta la prima esperienza operativa in Puglia che dà piena attuazione al nuovo modello di assistenza territoriale previsto dal Decreto Ministeriale 77 – ha dichiarato Piemontese –. Dopo la lezione del COVID-19, stiamo portando la sanità sempre più vicino alle persone. Il PUA elimina burocrazia e disagi, evitando spostamenti inutili per i cittadini più fragili. Ora saranno gli operatori a coordinarsi e attivare risposte efficaci in rete, senza richiedere ulteriori sforzi al paziente. Questo è un esempio concreto di politica al servizio della comunità.”

Antonio Nigri, Direttore Generale di ASL Foggia, ha sottolineato che “questa intesa è una prova concreta della capacità delle istituzioni di fare rete. Un’alleanza per rispondere in modo tempestivo e appropriato ai bisogni di salute della popolazione, accorciando le distanze tra cittadini e servizi”.

Cos’è il PUA

Il Punto Unico di Accesso rappresenta la porta d’ingresso all’intera rete dei servizi sanitari e sociali, secondo i principi stabiliti dal DM 77/2022. Il suo scopo è quello di offrire informazione, orientamento e supporto personalizzato, attraverso un approccio multiprofessionale integrato.

Tra le principali funzioni del PUA:

Accoglienza, ascolto e orientamento sui diritti e sui servizi disponibili;

sui diritti e sui servizi disponibili; Raccolta delle segnalazioni e dei bisogni espressi dai cittadini;

e dei bisogni espressi dai cittadini; Coordinamento degli interventi tra i diversi professionisti coinvolti nella presa in carico.

Integrazione sociosanitaria sul territorio

L’accordo punta a realizzare una vera integrazione tra dimensione sanitaria e sociale, attraverso:

la valutazione multidimensionale condivisa del bisogno ;

; l’ identificazione congiunta del setting assistenziale più idoneo , come l’assistenza domiciliare integrata o il supporto sociale;

, come l’assistenza domiciliare integrata o il supporto sociale; l’attivazione tempestiva e coordinata dei servizi, con continuità e appropriatezza.

Le parti si sono inoltre impegnate a valutare periodicamente l’efficacia del modello organizzativo, aggiornando l’accordo in base a nuove disposizioni regionali o alle esigenze del territorio.

Un nuovo modello di prossimità, da replicare su scala regionale, per una sanità realmente al servizio della persona.