Codacons: “Spiagge vuote? Lacrime di coccodrillo. In cinque anni aumenti del 33% sulle tariffe”

Stabilimenti balneari deserti, ombrelloni chiusi anche ad agosto e lettini vuoti persino nei fine settimana: è questa la fotografia di un’estate 2025 che, almeno sul fronte balneare, sta deludendo le aspettative degli operatori. Ma secondo il Codacons, dietro le recenti denunce dei gestori ci sarebbe una causa ben precisa: l’esplosione dei costi a carico dei bagnanti. “Le associazioni di categoria parlano oggi di crisi, ma si tratta di lacrime di coccodrillo – tuona il Codacons –. Dal 2019 ad oggi, secondo l’ISTAT, i prezzi dei servizi balneari (stabilimenti e piscine) sono aumentati in media del 32,7%, rendendo di fatto una giornata al mare proibitiva per molte famiglie italiane”.

Spiagge di lusso: i prezzi da capogiro

Un fenomeno, quello dei super rincari, che riguarda soprattutto i lidi più esclusivi. Ecco alcuni dei casi più eclatanti denunciati dall’associazione a tutela dei consumatori:

Twiga – Versilia (LU) : fino a 1.500 euro al giorno per la “tenda imperiale”; 600 euro per quella “standard”.

: fino a per la “tenda imperiale”; 600 euro per quella “standard”. Cinque Vele Beach Club – Pescoluse (LE) : nella zona “exclusive”, una prenotazione per il 16 agosto costa 940 euro con possibilità di rimborso.

: nella zona “exclusive”, una prenotazione per il 16 agosto costa con possibilità di rimborso. Augustus Hotel – Forte dei Marmi (LU) : postazione fronte mare ad agosto a 560 euro al giorno , con due lettini, uno matrimoniale, teli mare e cassaforte.

: postazione fronte mare ad agosto a , con due lettini, uno matrimoniale, teli mare e cassaforte. Nikki Beach – Costa Smeralda (SS) : “Letto da spiaggia + divano” a 550 euro , con credito di 230 euro per consumazioni; 450 euro la cabana, 400 euro due lettini e ombrellone.

: “Letto da spiaggia + divano” a , con credito di 230 euro per consumazioni; la cabana, due lettini e ombrellone. Hotel Excelsior – Lido di Venezia (VE): prima fila a 515 euro al giorno, per una capanna con sdraio, lettino con materasso e tavolo.

Famiglie in fuga dai lidi a pagamento

Una tendenza che ha spinto sempre più italiani a scegliere spiagge libere o a rinunciare del tutto al mare. “Un’intera giornata in uno stabilimento può arrivare a costare quanto una notte in hotel di fascia media – sottolinea il Codacons –. In un contesto di inflazione e di aumento generalizzato del costo della vita, molti preferiscono rinunciare”.

Un’estate per pochi

Secondo l’associazione, questa situazione è il frutto di una politica miope di aumenti continui, dettata dalla convinzione che l’appeal del “mare italiano” fosse intoccabile. Ma la risposta dei cittadini dimostra il contrario. “I gestori parlano di ‘crisi’ ma non possono ignorare che l’eccessiva commercializzazione delle spiagge e la corsa al lusso hanno escluso intere fasce di popolazione dal godimento del bene più semplice e più bello: il mare”.

Il Codacons lancia infine un appello alle autorità affinché si intervenga per calmierare le tariffe, favorire l’accesso alle spiagge libere attrezzate e ripensare il modello turistico costiero, per non trasformare le vacanze estive in un lusso per pochi privilegiati.