Edizione n° 5786

BALLON D'ESSAI

ASL FOGGIA // ASL Foggia: “West Nile Virusnon si trasmette da persona e persona e non può contagiare gli alimenti: evitare inutili allarmismi”
7 Agosto 2025 - ore  13:05

CALEMBOUR

Hayat // Foggia, femminicidio in centro storico: donna uccisa a coltellate. “Era protetta con il Codice Rosso” (foto)
7 Agosto 2025 - ore  12:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Donna uccisa a coltellate, arrestato l’ex compagno a Roma: era sotto codice rosso

FOGGIA Donna uccisa a coltellate, arrestato l’ex compagno a Roma: era sotto codice rosso

Aveva chiesto aiuto, era sotto “codice rosso”: l’ex compagno l’ha trovata e uccisa

Foggia, femminicidio in centro storico: donna uccisa a coltellate. "Era protetta con il Codice Rosso” (foto)

Foggia, femminicidio in centro storico: donna uccisa a coltellate. "Era protetta con il Codice Rosso” (foto) - ph statoquotidiano.it enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Una donna di 46 anni, di origine marocchina, è stata uccisa a coltellate nella notte a Foggia. Il suo corpo è stato ritrovato a pochi metri dall’abitazione in cui viveva da sola, nel cuore del centro storico. Le urla disperate della vittima, che ha tentato inutilmente di fuggire all’aggressione, hanno allertato alcuni residenti che hanno lanciato l’allarme.

La Polizia ha fermato l’ex compagno della donna, anche lui di nazionalità marocchina, poche ore dopo a Roma. L’uomo, trovato con i vestiti ancora sporchi di sangue, è ora in stato di fermo. Era già stato denunciato dalla vittima per maltrattamenti: nei suoi confronti era stato disposto un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, mai applicato per problemi tecnici.

Non solo. A luglio, l’aggravarsi della situazione aveva portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che tuttavia non era stata ancora eseguita. L’uomo, regolare sul territorio italiano ma senza fissa dimora, risultava irreperibile. La vittima era tutelata dal cosiddetto “Codice Rosso”, la procedura prevista dalla legge per i casi di violenza domestica e di genere. Ancora una volta, però, le misure di protezione si sono rivelate insufficienti a salvarle la vita.

Lo riporta livesicilia.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre.” Adriano Piattoni

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.