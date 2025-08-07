Una donna di 46 anni, di origine marocchina, è stata uccisa a coltellate nella notte a Foggia. Il suo corpo è stato ritrovato a pochi metri dall’abitazione in cui viveva da sola, nel cuore del centro storico. Le urla disperate della vittima, che ha tentato inutilmente di fuggire all’aggressione, hanno allertato alcuni residenti che hanno lanciato l’allarme.

La Polizia ha fermato l’ex compagno della donna, anche lui di nazionalità marocchina, poche ore dopo a Roma. L’uomo, trovato con i vestiti ancora sporchi di sangue, è ora in stato di fermo. Era già stato denunciato dalla vittima per maltrattamenti: nei suoi confronti era stato disposto un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, mai applicato per problemi tecnici.

Non solo. A luglio, l’aggravarsi della situazione aveva portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che tuttavia non era stata ancora eseguita. L’uomo, regolare sul territorio italiano ma senza fissa dimora, risultava irreperibile. La vittima era tutelata dal cosiddetto “Codice Rosso”, la procedura prevista dalla legge per i casi di violenza domestica e di genere. Ancora una volta, però, le misure di protezione si sono rivelate insufficienti a salvarle la vita.

