Con l’arrivo di agosto tornano le discussioni sulle pensioni. Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro, conferma che la Lega non intende arretrare sull’aumento di tre mesi dei requisiti pensionistici previsto per gennaio 2027, definendo questo meccanismo “perverso” e frutto della legge Fornero. Durigon annuncia che il Ministero dell’Economia sta valutando gli aspetti tecnici, ma che la volontà politica è di bloccare questo aumento e che si cercheranno le risorse necessarie. La Lega punta a introdurre la possibilità di uscire dal lavoro a 64 anni come nuova “soglia di libertà pensionistica”, estendendo questa opportunità anche a chi è nel sistema misto e non solo ai contributivi puri.

La Cgil reagisce duramente, definendo queste promesse un miraggio. La segretaria confederale Lara Ghiglione sottolinea che il governo attuale non ha superato la legge Monti-Fornero, ma l’ha anzi peggiorata, rendendo l’uscita a 64 anni praticamente irraggiungibile per molti, fissando requisiti pensionistici troppo alti, incompatibili con salari bassi, discontinuità lavorativa e il divario di genere.

Anche il Pd critica la posizione della Lega: Arturo Scotto evidenzia come la sospensione dell’aumento dell’età pensionabile sia rinviata al 2029, dopo le elezioni politiche, e denuncia la mancanza di una riforma strutturale. Scotto invita il governo a votare la proposta di legge del Pd per abolire definitivamente lo scatto automatico in base all’aspettativa di vita, senza ricorrere a continui rinvii.

In sintesi, mentre la Lega promette l’uscita anticipata a 64 anni come obiettivo, i sindacati e l’opposizione denunciano la distanza tra le parole e la realtà di una riforma pensionistica ancora lontana e complessa da raggiungere per i lavoratori.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it.