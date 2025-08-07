Ferragosto sotto le stelle: tra arte, musica e cielo, la Puglia celebra l’estate culturale

PUGLIA – Un Ferragosto all’insegna della bellezza, della cultura e della meraviglia celeste. Nei giorni più caldi dell’estate, castelli, musei e parchi archeologici della Direzione regionale Musei nazionali Puglia aprono le loro porte con una ricca offerta di eventi serali tra arte, musica e osservazioni astronomiche, pensati per un pubblico curioso, appassionato e sempre più numeroso. Tre le location protagoniste del calendario culturale: il Parco archeologico di Monte Sannace, l’iconico Castel del Monte e il Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia.

Monte Sannace: tra miti e stelle cadenti

Il viaggio inizia venerdì 9 agosto con “Perseo e le stelle cadenti”, in programma al Parco archeologico di Monte Sannace (Gioia del Colle), in collaborazione con il Planetario di Bari. Il sito resterà aperto straordinariamente fino a mezzanotte, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra mitologia antica e osservazione astronomica. Telescopi puntati al cielo e guide esperte condurranno il pubblico tra costellazioni, racconti mitologici e curiosità scientifiche. L’evento sarà replicato anche sabato 16 e 23 agosto, sempre a partire dalle ore 20.00.

Castel del Monte: geometrie e galassie sotto il cielo di Federico II

Il fascino enigmatico di Castel del Monte, patrimonio UNESCO, diventa scenario perfetto per l’evento “Sotto il cielo di Federico II”, in programma domenica 10 e lunedì 11 agosto, dalle 20.30. Le Perseidi, le celebri “lacrime di San Lorenzo”, saranno osservate con il supporto degli esperti del Planetario, in una cornice di rara suggestione, tra scienza e poesia.

Manfredonia: omaggi alla musica lirica e a Fabrizio De André

Anche Manfredonia celebra il cielo d’agosto con due serate all’insegna della musica colta e della canzone d’autore, nella splendida cornice del Museo archeologico nazionale e Castello.

Venerdì 8 agosto , spazio all’omaggio a Fabrizio De André con il concerto del gruppo “ A cielo e denaro ”, che reinterpreta in chiave originale e intensa alcune delle canzoni più iconiche del cantautore genovese. Un tributo musicale e civile che attraversa temi sociali, storie marginali e poesie in musica.

, spazio all’omaggio a con il concerto del gruppo “ ”, che reinterpreta in chiave originale e intensa alcune delle canzoni più iconiche del cantautore genovese. Un tributo musicale e civile che attraversa temi sociali, storie marginali e poesie in musica. Sabato 10 agosto, la magia lirica è protagonista con “Agli astri al ciel”: un viaggio tra le più celebri arie e duetti d’opera firmati Mozart, Verdi, Puccini e Giordano, interpretati da Francesco Rinaldi (soprano), Simone Simoni (basso) e Davide Dellisanti (pianoforte), sotto la direzione artistica di Anna Maria Vitulano. Inizio previsto alle 21.00.

Entrambi i concerti sono inclusi nel biglietto d’ingresso al Museo.

Cultura per tutti anche a Ferragosto

«Gli eventi in programma – commenta l’architetto Francesco Longobardi, delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia – si aggiungono alle aperture straordinarie e alle iniziative che, fino a settembre, animeranno i musei, i castelli e i parchi archeologici pugliesi. L’arte e l’archeologia rappresentano, soprattutto in estate, un polo attrattivo di grande valore per italiani e stranieri. Per questo abbiamo voluto proporre un calendario variegato e continuativo, accessibile e coinvolgente».

Informazioni utili