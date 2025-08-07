Foggia: ferragosto, anticipata a mercoledì 13 l’apertura pomeridiana degli uffici comunali

Per la settimana di Ferragosto, gli orari di apertura pomeridiani degli uffici comunali subiranno modifiche. Giovedì 14 agosto, prefestivo dell’Assunzione, gli uffici resteranno chiusi nel pomeriggio e non sarà garantito il consueto servizio al pubblico. Di conseguenza, l’apertura pomeridiana prevista per giovedì sarà anticipata a mercoledì 13 agosto.

Il pomeriggio del 14 agosto saranno comunque assicurati i servizi essenziali sul territorio, con la presenza della Polizia Locale e il servizio di reperibilità per le emergenze.