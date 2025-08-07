Edizione n° 5785

Home // Cronaca // Foggia: ferragosto, anticipata a mercoledì 13 l’apertura pomeridiana degli uffici comunali

UFFICI Foggia: ferragosto, anticipata a mercoledì 13 l’apertura pomeridiana degli uffici comunali

Il 14 agosto, prefestivo dell’Assunzione, gli uffici resteranno chiusi nel pomeriggio e non sarà garantito il consueto servizio al pubblico

Foggia: ferragosto, anticipata a mercoledì 13 l’apertura pomeridiana degli uffici comunali

Palazzo di città, Foggia - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Per la settimana di Ferragosto, gli orari di apertura pomeridiani degli uffici comunali subiranno modifiche. Giovedì 14 agosto, prefestivo dell’Assunzione, gli uffici resteranno chiusi nel pomeriggio e non sarà garantito il consueto servizio al pubblico. Di conseguenza, l’apertura pomeridiana prevista per giovedì sarà anticipata a mercoledì 13 agosto.

Il pomeriggio del 14 agosto saranno comunque assicurati i servizi essenziali sul territorio, con la presenza della Polizia Locale e il servizio di reperibilità per le emergenze.

