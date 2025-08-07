Foggia, l'appello di Episcopo: "Hayat aveva chiesto aiuto, non è bastato"

FOGGIA – “Una sconfitta dolorosa per ognuna e ognuno di noi”. Sono parole dure, cariche di dolore ma anche di responsabilità, quelle pronunciate dalla Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, dopo il feroce femminicidio di Hayat Fatimi, la giovane donna che, nonostante avesse chiesto protezione alle autorità e ricevuto una valutazione di rischio elevato da parte del Centro Antiviolenza, è stata brutalmente uccisa.

Una tragedia che scuote profondamente la città e che, sottolinea la sindaca, non può essere derubricata a caso isolato. Al contrario, l’omicidio di Hayat rappresenta un fallimento collettivo e impone “doverose riflessioni a tutti i livelli istituzionali, locali e nazionali”. “La vittima – ricorda Episcopo – aveva chiesto tutela e protezione. Aveva denunciato. Era già stata formulata una valutazione di alto rischio di femminicidio. Non possiamo più permetterci che segnali così chiari vengano sottovalutati o restino inascoltati”.

Tra le urgenze indicate dalla sindaca c’è quella di potenziare concretamente la presenza delle forze dell’ordine e degli operatori di giustizia sul territorio, in particolare nei contesti a più alta incidenza di violenza domestica e di genere. “Serve un’azione coordinata tra Presidenza del Consiglio, Ministeri competenti e Istituzioni di prossimità. La rete c’è – osserva Episcopo – ma spesso è fragile, a maglie larghe. Basta una sottovalutazione, un errore, e si arriva a un epilogo terribile, che chiama in causa le coscienze e la responsabilità di tutti”.

La Sindaca ribadisce l’importanza di una rete fatta di Centri Antiviolenza, associazioni, campagne di sensibilizzazione e leggi più severe, ma sottolinea come questa rete debba essere rafforzata e resa più coesa. “Il sistema sociale di protezione deve vedere tutti e tutte impegnati sullo stesso fronte, con la stessa consapevolezza e la stessa determinazione. Non ci possono essere divisioni o silenzi”.

L’Amministrazione comunale di Foggia, afferma la sindaca, è pronta a intraprendere azioni chiare e simboliche per ricordare Hayat Fatimi e tutte le vittime di violenza, “ma soprattutto per tenere alta l’attenzione sull’emergenza femminicidi e rafforzare la consapevolezza della cittadinanza”. “Ad Hayat, vittima dell’ennesimo atto di cieca ferocia – conclude Episcopo – rivolgiamo un pensiero commosso e il nostro impegno a non restare in silenzio. Mai più indifferenza, mai più in ritardo”.