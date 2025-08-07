Foggia, Mendolicchio: "Non perdiamo fiducia, ma rendiamo più forte la rete di protezione per le donne"

FOGGIA – “Non possiamo permettere che l’ennesimo femminicidio, tanto crudele quanto annunciato, generi sfiducia nelle istituzioni. Sarebbe la seconda ingiustizia, dopo la prima: quella compiuta contro Hayat Fatimi, una donna che aveva chiesto aiuto e non è stata salvata”. Con queste parole l’Assessore Rosa Mendolicchio interviene con fermezza e dolore sull’atroce omicidio che ha scosso Foggia.

Una tragedia che lascia sgomenti non solo per la ferocia dell’atto, ma per la gravità delle circostanze: Hayat aveva chiesto protezione, e il Centro Antiviolenza a cui si era rivolta aveva stilato una valutazione di alto rischio di femminicidio. Eppure, nonostante i segnali d’allarme, quella vita è stata spezzata. “Le leggi ci sono – spiega Mendolicchio – e sono state inasprite. I servizi sociali e i Centri Antiviolenza sono gestiti da professionisti competenti e umanamente sensibili. Ma oggi ci troviamo di fronte a una domanda urgente: tutto questo basta davvero? È evidente che no. Serve rendere questa rete più efficace, reattiva e protettiva”.

L’assessora lancia anche un appello al Governo nazionale affinché si rafforzi concretamente il sistema di prevenzione, con risorse adeguate e una presenza più capillare dello Stato nei territori. “Bisogna investire nella difesa della vita, in maniera reale e operativa, non solo sulla carta. Per Hayat, per la sua famiglia, per ogni donna che oggi teme di non essere creduta o protetta”. “Non possiamo lasciare che la rabbia o il dolore si trasformino in rassegnazione. Dobbiamo mantenere saldo il legame tra donne, famiglie, società e Istituzioni. E dobbiamo renderlo più forte. Più tempestivo. Più efficace. Perché basta un solo fallimento per segnare il destino di un’intera esistenza”.

Hayat Fatimi – come troppe altre prima di lei – aveva fatto tutto ciò che era giusto fare. Aveva parlato, aveva chiesto aiuto. Ma la risposta è arrivata tardi, o non è arrivata affatto. L’appello dell’Assessora Mendolicchio è allora anche un monito: non lasciamo che la memoria si consumi nel dolore. Facciamone impegno, responsabilità, azione.