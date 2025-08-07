Edizione n° 5785

BALLON D'ESSAI

CERIGNOLA // Olio truccato e milioni confiscati: la DIA colpisce imprenditore di Cerignola
6 Agosto 2025 - ore  13:39

CALEMBOUR

ARRESTI // Bari, associazione di tipo mafioso armata: quarantuno persone arrestate
6 Agosto 2025 - ore  10:45

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, sprint sul mercato: La Monica firma, due attaccanti in prova per Rossi

FIRMA Foggia, sprint sul mercato: La Monica firma, due attaccanti in prova per Rossi

Il Foggia accelera sul mercato dopo una fase di stallo, con diverse operazioni ormai prossime alla conclusione

Foggia, sprint sul mercato: La Monica firma, due attaccanti in prova per Rossi

Giuseppe La Monica - Fonte Immagine: quotidianomolise.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Il Foggia accelera sul mercato dopo una fase di stallo, con diverse operazioni ormai prossime alla conclusione. Il club rossonero è pronto a ufficializzare quattro nuovi innesti, mentre altri due calciatori sono già aggregati al gruppo e ulteriori trattative sono in corso per completare l’organico entro il weekend.

In arrivo Ludovico Gelmi, portiere di proprietà dell’Atalanta, Ciro Panico, terzino sinistro reduce dall’esperienza al Sorrento, e Cornelius Staver, laterale destro moldavo classe 2002 proveniente dal Pescara.

Affare fatto per Giuseppe La Monica, attaccante 24enne proveniente dal Campobasso: dopo aver risolto il contratto con i molisani, firmerà un biennale con il Foggia. Lo scorso anno il calciatore ha vestito la maglia del Martina, mettendosi in mostra per continuità e determinazione.

Sono già in prova con la squadra Manuel Cesari, attaccante dell’Empoli, e Marco Bevilacqua, ex promessa del vivaio dell’Atalanta. Entrambi ventenni, saranno valutati da mister Delio Rossi prima di un eventuale tesseramento.

Per il centrocampo, l’obiettivo dichiarato è Marco Toscano, rientrato all’Avellino dopo il prestito al Trapani. Tuttavia, il giocatore ha chiesto tempo per valutare la proposta del Foggia.

Sul fronte delle conferme, restano pochi i reduci della passata stagione. Con Tascone, De Lucia e Felicioli pronti a lasciare, aumentano invece le possibilità di permanenza per Orlando, protagonista positivo del ritiro di Trinitapoli e in crescita nella considerazione dello staff tecnico.

Lo riporta telesveva.it.

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

