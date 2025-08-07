Edizione n° 5786

BALLON D'ESSAI

ASL FOGGIA // ASL Foggia: “West Nile Virusnon si trasmette da persona e persona e non può contagiare gli alimenti: evitare inutili allarmismi”
7 Agosto 2025 - ore  13:05

CALEMBOUR

Hayat // Foggia, femminicidio in centro storico: donna uccisa a coltellate. “Era protetta con il Codice Rosso” (foto)
7 Agosto 2025 - ore  12:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Grave incidente al bivio tra Viale Di Vittorio e SP141: coinvolta un’Audi, 2 feriti

MANFREDONIA Grave incidente al bivio tra Viale Di Vittorio e SP141: coinvolta un’Audi, 2 feriti

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro avrebbe interessato un'Audi grigia e un'altra auto (una Hyundai) in transito (le dinamiche sono ancora in fase di accertamento).

Grave incidente al bivio tra Viale Di Vittorio e SP141: coinvolta un’Audi, 2 feriti

Grave incidente al bivio tra Viale Di Vittorio e SP141: coinvolta un’Audi, 2 feriti - STATOQUOTIDIANO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 7 agosto 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi al bivio tra il prolungamento di Viale Di Vittorio – SS89, intorno al km 170+100, e l’innesto per la SP141, nella zona periferica della città sipontina.

Grave incidente al bivio tra Viale Di Vittorio e SP141: coinvolta un’Audi, 2 feriti

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Al momento non si conoscono le condizioni esatte delle persone coinvolte, ma si parla di lesioni per i conducenti delle due auto, trasportati a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Non sono note le condizioni.

La Polizia Locale ha chiuso temporaneamente il tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari alla ricostruzione dell’accaduto. Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude l’alta velocità o una distrazione alla guida tra le possibili cause.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

 

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre.” Adriano Piattoni

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.