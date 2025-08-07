Grave incidente al bivio tra Viale Di Vittorio e SP141: coinvolta un’Audi, 2 feriti - STATOQUOTIDIANO

Manfredonia, 7 agosto 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi al bivio tra il prolungamento di Viale Di Vittorio – SS89, intorno al km 170+100, e l’innesto per la SP141, nella zona periferica della città sipontina.

Grave incidente al bivio tra Viale Di Vittorio e SP141: coinvolta un’Audi, 2 feriti

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Al momento non si conoscono le condizioni esatte delle persone coinvolte, ma si parla di lesioni per i conducenti delle due auto, trasportati a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Non sono note le condizioni.

La Polizia Locale ha chiuso temporaneamente il tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari alla ricostruzione dell’accaduto. Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude l’alta velocità o una distrazione alla guida tra le possibili cause.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.