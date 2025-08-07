Edizione n° 5785

6 Agosto 2025 - ore  13:39

6 Agosto 2025 - ore  10:45

Guasto alla rete idrica a Peschici: tecnici al lavoro per il ripristino

RIPRISTINO Guasto alla rete idrica a Peschici: tecnici al lavoro per il ripristino

L’Acquedotto Pugliese ha immediatamente avviato un intervento tecnico d’urgenza per la riparazione della tubazione danneggiata

Guasto alla rete idrica a Peschici: tecnici al lavoro per il ripristino

Peschici, rottura conduttura idrica - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Agosto 2025
Cronaca // Gargano //

Un’improvvisa rottura sulla condotta di alimentazione del serbatoio di Peschici (FG) ha causato l’interruzione del normale servizio idrico nella giornata di oggi, 7 agosto 2025. L’Acquedotto Pugliese ha immediatamente avviato un intervento tecnico d’urgenza per la riparazione della tubazione danneggiata.

Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente il flusso idrico, con conseguente riduzione dell’erogazione nell’abitato. I disagi riguardano principalmente gli immobili privi di autoclave o con scarsa capacità di accumulo.

Le squadre di intervento dell’Acquedotto Pugliese sono operative senza interruzioni e stimano il ritorno alla normalità entro le ore 22:00 di oggi.

Nel frattempo, l’azienda invita la cittadinanza a un uso responsabile dell’acqua, evitando impieghi non essenziali, per contenere l’impatto del disservizio. Il livello dei consumi, infatti, può incidere in modo significativo sulla durata e sull’entità dei disagi.

