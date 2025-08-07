Incendio devasta il Trésor di Gallipoli: ipotesi dolosa

Un rogo di probabile origine dolosa ha completamente distrutto il Trésor di Gallipoli, noto fusion restaurant e cocktail bar affacciato su lungomare Galileo Galilei. L’incendio è divampato alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 6:00, quando il locale, realizzato prevalentemente in legno e circondato dal verde, era già chiuso al pubblico.

Le fiamme hanno avvolto in particolare la struttura secondaria utilizzata come deposito di alcolici, lavanderia per stoviglie, servizi igienici per disabili e personale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che non escludono la pista dolosa e stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause e individuare eventuali responsabilità.

Lo riporta ansa.it.