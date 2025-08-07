Leopoldo Mastelloni colpito da ictus: è in prognosi riservata

L’attore e regista napoletano Leopoldo Mastelloni, 80 anni compiuti a luglio, è stato colpito da un ictus ed è attualmente ricoverato al Fatebenefratelli di Roma in prognosi riservata. La notizia è stata confermata dall’entourage dell’artista.

Mastelloni, noto per la sua lunga carriera teatrale e televisiva, è rimasto nella memoria del pubblico anche per l’episodio della bestemmia durante il programma Blitz nel 1984, che gli costò un allontanamento dal piccolo schermo. In una recente intervista aveva parlato apertamente delle difficoltà personali, rivelando di temere la depressione e di vivere con una pensione molto bassa. Aveva inoltre annunciato l’uscita a settembre del suo libro di memorie intitolato “Così fan tutti”, una raccolta di racconti e fotografie che includono incontri con grandi artisti come Gassman e Vitti.

Nato a Napoli nel 1945, Mastelloni ha esordito a teatro a vent’anni e nel corso della sua carriera ha affrontato tematiche importanti come il travestitismo e la sua omosessualità. Ha lavorato con registi e autori di rilievo, partecipando a varietà televisivi cult e recitando in film come Inferno di Dario Argento. Dopo un lungo periodo di assenza dalla televisione, è tornato in scena nel 1988 grazie a Loretta Goggi.

Negli ultimi anni ha continuato a lavorare tra cinema e teatro, interpretando ruoli significativi come Bonifacio VIII nel film Dante di Puoi Avati. Mastelloni ha più volte sottolineato il suo amore per il teatro, confidando che da anziano potrebbe ancora interpretare ruoli importanti come quello di Re Lear.

La notizia del suo stato di salute preoccupa i fan e il mondo dello spettacolo, che attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.