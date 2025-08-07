Edizione n° 5786

Manfredonia, famiglie e cittadini preoccupati: "Basta corse sul lungomare, serve più controllo"

SICUREZZA Manfredonia, famiglie e cittadini preoccupati: “Basta corse sul lungomare, serve più controllo”

Giovani in scooter che sfrecciano come proiettili, auto che trasformano il lungomare in una pista improvvisata

ph Matteo Nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Agosto 2025
Manfredonia

Un messaggio chiaro, semplice, ma potente campeggia su un cartello affisso da poco lungo una delle strade del centro sipontino: “Vai piano. Anch’io ho famiglia. (Proprio come te).” Parole che colpiscono al cuore, soprattutto in queste serate estive, quando il lungomare e le vie del centro si riempiono di persone e la velocità può diventare una sentenza. Non è solo una questione di codice della strada, ma di coscienza civile. C’è chi torna tardi dal lavoro, chi passeggia con un bambino per mano, chi fa uscire il proprio animale domestico per la consueta passeggiata. Sono tutti utenti fragili della strada, spesso invisibili per chi guida in modo distratto o troppo veloce.

Il caso di un cittadino che ha raccontato la propria esperienza, la dice lunga: “Ogni sera aspetto che si faccia tardi per far uscire il mio gattino, che mi chiede insistentemente la sua passeggiata dopo una giornata in casa. Non dormo finché non rientra: lo seguo sul GPS che porta al collo. Conosce il quartiere a memoria, ma il pericolo resta, perché basta un solo veicolo veloce e distratto per cambiare tutto per sempre.”

Non è un episodio isolato. In tanti, soprattutto nei quartieri centrali e sul lungomare, segnalano il crescendo di condotte pericolose su scooter e auto, anche a tarda sera, quando il traffico si dirada e la tentazione di correre sembra prendere il sopravvento sul buon senso.

Una riflessione per tutti

Ogni accelerata può trasformarsi in una tragedia. Ogni curva presa a folle velocità può cambiare la vita di chiunque, anche la tua” – ricorda chi ha affisso il cartello. È un invito a rallentare, a riflettere, a rimettere la vita al centro, prima della fretta, prima dell’adrenalina. Un messaggio che riguarda tutti – automobilisti, motociclisti, istituzioni, cittadini – e che chiama a una nuova responsabilità collettiva, fatta di attenzione, rispetto e prudenza.

Lo riporta Mary Fabrizio, imprenditrice di Manfredonia.

