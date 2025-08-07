Manfredonia: le prime quattro fontane aperte grazie a Giuseppe Marasco

Dopo anni di lotta, interpellanze ed interrogazioni in Consiglio Comunale di Manfredonia, il Capogruppo Consigliere Comunale Giuseppe Marasco ha vinto la sua battaglia oltre alle altre.

Le fontane pubbliche funzionanti sono importanti in città come Manfredonia specialmente in estate, per diversi motivi:

Accesso all’acqua potabile: Offrono un punto di accesso gratuito o a basso costo all’acqua potabile per tutti i cittadini e i visitatori.

Sollievo dal caldo: In estate, le fontane pubbliche possono essere un’oasi di freschezza e sollievo per le persone che si trovano in città, specialmente per gli anziani, i bambini e le persone senza accesso ad aria condizionata.

Punti di incontro: Le fontane pubbliche possono diventare punti di incontro e di socializzazione per la comunità locale.

Valore estetico: Le fontane pubbliche possono essere elementi architettonici e artistici che migliorano l’aspetto urbano della città.

In generale, le fontane pubbliche funzionanti contribuiscono a migliorare la qualità della vita urbana e a rendere le città più vivibili e accoglienti. Adesso restano da aprire le altre esistenti, inoltre attraverso le Autorità di Polizia Giudiziaria recuparare le fontane smarrite e appropiate indebitamente da privati, che devono restituire bonariamente, onde evitare denunce penali e sanzioni.