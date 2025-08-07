MANFREDONIA – Da oggi cambia la mobilità nel cuore di Manfredonia. Con l’ordinanza n. 119, il Comune introduce il divieto di transito per monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita, segway, hoverboard e monowheel nel tratto urbano che comprende Corso Manfredi, Villa Comunale, Piazza del Popolo e Piazzetta Mercato, all’interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL). Unica eccezione: i mezzi condotti a mano.

La decisione è maturata in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, stanchi di assistere al transito selvaggio di dispositivi elettrici nelle aree pedonali più affollate della città. “Sfrecciano tra la gente senza alcun rispetto”, si legge nella nota inviata dal sindaco all’Ufficio competente, con richiesta di un intervento urgente. Da qui, la scelta dell’amministrazione di tutelare l’incolumità pubblica con una misura che punta a riportare sicurezza e vivibilità nelle vie storiche della città.

Il provvedimento si fonda su quanto previsto dal Codice della Strada, che attribuisce ai Comuni la possibilità di regolamentare la circolazione nei centri abitati, soprattutto in presenza di esigenze legate alla sicurezza stradale, alla tutela ambientale e alla valorizzazione del patrimonio urbano. Anche se la normativa nazionale ha equiparato in parte i monopattini ai velocipedi, è lasciato ai Comuni il potere di limitarne l’accesso in determinate zone, come le ZTL.

Una misura per proteggere pedoni e turisti

Il cuore di Manfredonia, con i suoi scorci storici e la vocazione turistica e culturale, è sempre più frequentato da residenti e visitatori. Ma l’aumento dei mezzi elettrici – spesso guidati senza precauzioni – ha creato un contesto potenzialmente pericoloso, soprattutto per anziani, bambini e turisti.

L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è duplice: da un lato, proteggere i pedoni, dall’altro invitare a un uso più consapevole e responsabile della micromobilità elettrica. Non si tratta infatti di una crociata contro i mezzi alternativi, ma di una regolamentazione che mira a garantire una convivenza civile negli spazi condivisi.

Quando entra in vigore il divieto

L’ordinanza entrerà in vigore con la posa della segnaletica verticale, che sarà installata a cura dell’Ufficio Tecnico. Una volta attivato il divieto, chi circolerà nelle aree interdette con mezzi elettrici senza scendere dal veicolo sarà soggetto a sanzioni amministrative, applicate dagli agenti della Polizia Locale.

L’Amministrazione ha già predisposto la diffusione capillare dell’ordinanza attraverso l’albo pretorio, i canali ufficiali del Comune e i media locali. Il provvedimento è stato trasmesso anche agli organi di vigilanza e agli uffici competenti, in modo da garantire l’immediata operatività delle disposizioni.

I cittadini divisi

Come prevedibile, la misura ha già suscitato le prime reazioni. Alcuni residenti plaudono alla scelta: “Finalmente si torna a camminare tranquilli nel centro”, commenta un’anziana signora in piazza. Altri, invece, esprimono perplessità, soprattutto tra i più giovani e tra coloro che utilizzano i monopattini per spostamenti quotidiani e lavorativi. Tuttavia, per l’Amministrazione la priorità resta la sicurezza collettiva.

Chi ritenesse il provvedimento lesivo di propri diritti potrà presentare ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.

Nel frattempo, il Comune rinnova l’appello al rispetto delle regole e alla collaborazione di tutti per rendere Manfredonia una città più sicura, vivibile e a misura di pedone.