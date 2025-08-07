Manfredonia, stop emissioni in via Santa Maria delle Grazie: Michele Guerra fa il punto

In riferimento all’ultima Ordinanza Sindacale che vieta l’utilizzo di apparecchi di diffusione sonora ai gestori dei locali di somministrazione di alimenti e bevande in via Santa Maria delle Grazie, si è acceso un acceso dibattito tra chi sostiene con favore il coraggioso provvedimento del nostro primo cittadino e chi, invece, lo contesta ritenendo che l’ordinanza leda gli interessi economici dei titolari di locali con dehors.
A tal proposito, in qualità di Tecnico competente per le misurazioni acustiche, autorizzato dalla Regione Puglia sin dal 1995 (anno di emanazione della Legge Quadro 447/95 sull’inquinamento acustico), ritengo necessario fare chiarezza su alcuni punti fondamentali della normativa in materia di inquinamento acustico negli ambienti esterni e abitativi.
Definizione di inquinamento acustico
La legge definisce l’inquinamento acustico come l’introduzione di rumore nell’ambiente che provoca fastidio, disturbo, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi e interferenze con le normali attività umane.
Competenze
La legge ripartisce le competenze tra i vari livelli di governo (Stato, Regioni, Province, Comuni) per la pianificazione, il controllo e la gestione dell’inquinamento acustico. In particolare, il Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, ha la responsabilità di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica, ed è soggetto a pesanti sanzioni penali e pecuniarie in caso di inadempienze.
Obblighi
Tra gli obblighi previsti dalla normativa vi è quello di redigere valutazioni di impatto acustico per specifiche opere e attività, come appunto i locali di intrattenimento e somministrazione.
Danni extrauditivi
I danni causati dal rumore non riguardano soltanto l’udito, ma anche altri aspetti della salute. Tali danni dipendono dall’intensità (decibel) e dalla durata dell’esposizione. In generale, un’esposizione prolungata a livelli sonori elevati può causare:
- Effetti cardiovascolari: aumento della pressione arteriosa, alterazioni del ritmo cardiaco, vasocostrizione.
- Disturbi endocrini: disfunzioni di ipofisi, tiroide e surreni.
- Disturbi del sonno: difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni, sonno frammentato e non ristoratore.
- Disturbi gastrointestinali: problematiche legate alla digestione.
- Disturbi neurologici e psicologici: stress, ansia, irritabilità, difficoltà di concentrazione.
- Alterazioni del sistema immunitario: riduzione delle difese immunitarie.
Questi effetti negativi colpiscono sia gli ignari avventori, che vengono spesso sottoposti a volumi sonori elevati al fine di incentivarne il consumo (si precisa che il rumore è una sequenza disordinata di suoni, mentre la musica è una sequenza ordinata e gradevole), sia soprattutto i residenti, costretti a convivere quotidianamente con elevati livelli di inquinamento acustico.
Soglie di pericolo
Si considerano potenzialmente pericolosi per l’udito e per la salute i rumori oltre i 75 dB(A). È importante considerare:
- Durata dell’esposizione: anche livelli moderati possono diventare nocivi se prolungati.
- Sensibilità individuale: alcune persone sono più vulnerabili di altre.
- Condizioni ambientali: fattori come temperatura, umidità e illuminazione possono influenzare gli effetti del rumore.
Andamento del rumore
Il rumore segue un andamento logaritmico: un aumento di soli 3 dB(A) (ad esempio da 50 a 53 dB) equivale al raddoppio della pressione sonora, non a un semplice incremento percentuale.
Vibrazioni
Rumori particolarmente intensi possono generare vibrazioni trasmissibili al corpo umano o alle strutture edilizie. Nel caso di trasmissione attraverso le strutture portanti, tali vibrazioni possono addirittura causare cedimenti strutturali.
Conclusioni
Per tutelare la salute pubblica è fondamentale ridurre l’esposizione a rumori intensi e prolungati, sia a livello individuale sia ambientale. L’uso di protezioni acustiche, la scelta di ambienti meno rumorosi e la limitazione delle sorgenti di rumore sono misure essenziali per prevenire i danni uditivi ed extrauditivi.
In considerazione del fatto che le forze dell’ordine non dispongono di strumenti tecnico-legislativi adeguati per intervenire efficacemente contro i fenomeni legati alla mala movida, il Sindaco, dopo vari tentativi di mediazione e sensibilizzazione dei gestori, ha deciso di adottare un provvedimento coraggioso e necessario.
È importante chiarire che il concetto di “musica di sottofondo e di allietamento” è altamente soggettivo e inapplicabile come criterio per contenere il fenomeno acustico: ciò che può risultare gradevole a chi si trova a distanza, per chi abita nelle immediate vicinanze può rappresentare un disturbo continuo, con gravi ripercussioni sanitarie.
Questo spiega e giustifica pienamente il provvedimento sindacale, il cui obiettivo primario è la tutela della salute pubblica, del benessere dei cittadini e della legalità amministrativa. Non agire significherebbe esporsi a responsabilità personali e sanzioni finanziarie che ricadrebbero sull’intera collettività.
Nota a cura di Michele Guerra, Tecnico competente per le misurazioni acustiche – Legge Quadro sull’inquinamento acustico
4 commenti su "Manfredonia, stop emissioni in via Santa Maria delle Grazie: Michele Guerra fa il punto"
Bell’articolo….
Aprite le orecchie voi che volete solo divertirvi con musica a palla e alcol a volontà..
Bravi tutti. Turismo? Ma quale turismo. Il turista vuole, servizi, calma, camerieri gentili e preparati (no ragazzini pagati a nero). Queste grezzate della musichetta in giro è solo utile ai soli noti.
Viva la legalità e il rispetto delle leggi e la quiete pubblica. Vi vorrei vedere a voi con la musica e il caos associato anche dopo la fine della musica fino alle 2 di notte. La gente lavora e si sveglia la mattina alle 6 anche in centro.
Mi sembra si stia travisando il livello di pressione acustica con i relativi possibili danni all’apparato uditivo con l’inappropriato utilizzo di musica in orari in cui la maggior parte della gente dorme. Trattasi di fastidio non di pericolo per la salute
Ma la suoneria del cellulare dei clienti dei locali può essere qualificata come sottofondo musicale o spettacolo sonoro???
E le flautolenze, invece, come possono essere inquadrate?
E l’eruttazione per via orale, necessita di una scia per essere emessa in pubblico?
Giusto per non incorrere in sanzioni e per salvaguardare il principio di legalità