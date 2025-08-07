Manfredonia, stop emissioni in via Santa Maria delle Grazie: Michele Guerra fa il punto

In riferimento all’ultima Ordinanza Sindacale che vieta l’utilizzo di apparecchi di diffusione sonora ai gestori dei locali di somministrazione di alimenti e bevande in via Santa Maria delle Grazie, si è acceso un acceso dibattito tra chi sostiene con favore il coraggioso provvedimento del nostro primo cittadino e chi, invece, lo contesta ritenendo che l’ordinanza leda gli interessi economici dei titolari di locali con dehors.

A tal proposito, in qualità di Tecnico competente per le misurazioni acustiche, autorizzato dalla Regione Puglia sin dal 1995 (anno di emanazione della Legge Quadro 447/95 sull’inquinamento acustico), ritengo necessario fare chiarezza su alcuni punti fondamentali della normativa in materia di inquinamento acustico negli ambienti esterni e abitativi.

Definizione di inquinamento acustico

La legge definisce l’inquinamento acustico come l’introduzione di rumore nell’ambiente che provoca fastidio, disturbo, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi e interferenze con le normali attività umane.

Competenze

La legge ripartisce le competenze tra i vari livelli di governo (Stato, Regioni, Province, Comuni) per la pianificazione, il controllo e la gestione dell’inquinamento acustico. In particolare, il Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, ha la responsabilità di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica, ed è soggetto a pesanti sanzioni penali e pecuniarie in caso di inadempienze.

Obblighi

Tra gli obblighi previsti dalla normativa vi è quello di redigere valutazioni di impatto acustico per specifiche opere e attività, come appunto i locali di intrattenimento e somministrazione.

Danni extrauditivi

I danni causati dal rumore non riguardano soltanto l’udito, ma anche altri aspetti della salute. Tali danni dipendono dall’intensità (decibel) e dalla durata dell’esposizione. In generale, un’esposizione prolungata a livelli sonori elevati può causare:

Effetti cardiovascolari: aumento della pressione arteriosa, alterazioni del ritmo cardiaco, vasocostrizione.

Disturbi endocrini: disfunzioni di ipofisi, tiroide e surreni.

Disturbi del sonno: difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni, sonno frammentato e non ristoratore.

Disturbi gastrointestinali: problematiche legate alla digestione.

Disturbi neurologici e psicologici: stress, ansia, irritabilità, difficoltà di concentrazione.

Alterazioni del sistema immunitario: riduzione delle difese immunitarie.

Questi effetti negativi colpiscono sia gli ignari avventori, che vengono spesso sottoposti a volumi sonori elevati al fine di incentivarne il consumo (si precisa che il rumore è una sequenza disordinata di suoni, mentre la musica è una sequenza ordinata e gradevole), sia soprattutto i residenti, costretti a convivere quotidianamente con elevati livelli di inquinamento acustico.

Soglie di pericolo

Si considerano potenzialmente pericolosi per l’udito e per la salute i rumori oltre i 75 dB(A). È importante considerare:

Durata dell’esposizione: anche livelli moderati possono diventare nocivi se prolungati.

Sensibilità individuale: alcune persone sono più vulnerabili di altre.

Condizioni ambientali: fattori come temperatura, umidità e illuminazione possono influenzare gli effetti del rumore.

Andamento del rumore

Il rumore segue un andamento logaritmico: un aumento di soli 3 dB(A) (ad esempio da 50 a 53 dB) equivale al raddoppio della pressione sonora, non a un semplice incremento percentuale.

Vibrazioni

Rumori particolarmente intensi possono generare vibrazioni trasmissibili al corpo umano o alle strutture edilizie. Nel caso di trasmissione attraverso le strutture portanti, tali vibrazioni possono addirittura causare cedimenti strutturali.

Conclusioni

Per tutelare la salute pubblica è fondamentale ridurre l’esposizione a rumori intensi e prolungati, sia a livello individuale sia ambientale. L’uso di protezioni acustiche, la scelta di ambienti meno rumorosi e la limitazione delle sorgenti di rumore sono misure essenziali per prevenire i danni uditivi ed extrauditivi.

In considerazione del fatto che le forze dell’ordine non dispongono di strumenti tecnico-legislativi adeguati per intervenire efficacemente contro i fenomeni legati alla mala movida, il Sindaco, dopo vari tentativi di mediazione e sensibilizzazione dei gestori, ha deciso di adottare un provvedimento coraggioso e necessario.

È importante chiarire che il concetto di “musica di sottofondo e di allietamento” è altamente soggettivo e inapplicabile come criterio per contenere il fenomeno acustico: ciò che può risultare gradevole a chi si trova a distanza, per chi abita nelle immediate vicinanze può rappresentare un disturbo continuo, con gravi ripercussioni sanitarie.

Questo spiega e giustifica pienamente il provvedimento sindacale, il cui obiettivo primario è la tutela della salute pubblica, del benessere dei cittadini e della legalità amministrativa. Non agire significherebbe esporsi a responsabilità personali e sanzioni finanziarie che ricadrebbero sull’intera collettività.

Nota a cura di Michele Guerra, Tecnico competente per le misurazioni acustiche – Legge Quadro sull’inquinamento acustico