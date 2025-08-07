Edizione n° 5786

BALLON D'ESSAI

ASL FOGGIA // ASL Foggia: “West Nile Virusnon si trasmette da persona e persona e non può contagiare gli alimenti: evitare inutili allarmismi”
7 Agosto 2025 - ore  13:05

CALEMBOUR

Hayat // Foggia, femminicidio in centro storico: donna uccisa a coltellate. “Era protetta con il Codice Rosso” (foto)
7 Agosto 2025 - ore  12:57

Home // Manfredonia // Oasi Lago Salso. Manzella: “La Motobarca che poteva fare la differenza?”

MANFREDONIA Oasi Lago Salso. Manzella: “La Motobarca che poteva fare la differenza?”

"Quello strumento, aggiunge Manzella, se impiegato correttamente, avrebbe potuto limitare la propagazione degli incendi"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia. Quanto accaduto nell’Oasi Lago Salso è il simbolo di una gestione fallimentare e, purtroppo, senza conseguenze per chi ha avuto RESPONSABILITÀ DIRETTE. La motobarca acquistata con denaro pubblico, destinata allo sfalcio delle canne e al mantenimento integro degli specchi d’acqua, non è mai stata utilizzata, “rimasta intrappolata in uno specchio d’acqua, tra l’infinito canneto”.

Quello strumento, aggiunge Manzella, se impiegato correttamente, avrebbe potuto limitare la propagazione degli incendi e preservare l’equilibrio dell’habitat. Invece, progetti milionari, annunci e promesse si sono trasformati in un grave disastro ambientale, sotto gli occhi di tutti. Nessuna vera manutenzione nessun controllo efficace, e nessuna ASSUNZIONE di RESPONSABILITÀ.

Ci chiediamo: com’è possibile che nessuno risponda di questo scempio? Dove sono finite trasparenza, controllo e rispetto per il territorio?

I cittadini attendono risposte concrete, ma soprattutto GIUSTIZIA!! Non si può continuare a giocare con il patrimonio naturale e far si, che tutto finisca nel dimenticatoio..

Alessandro Manzella – Resp.le Guardie Ambientali Italiane

1 commenti su "Oasi Lago Salso. Manzella: “La Motobarca che poteva fare la differenza?”"

  1. Se tutti pagassero le tasse (ad esempio la Tari) ci sarebbero abbastanza risorse per ovviare agli atavici problemi del territorio. Sei d’accordo Manzella?????

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

