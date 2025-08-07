Oasi Lago Salso. Manzella: "La Motobarca che poteva fare la differenza?"

Manfredonia. Quanto accaduto nell’Oasi Lago Salso è il simbolo di una gestione fallimentare e, purtroppo, senza conseguenze per chi ha avuto RESPONSABILITÀ DIRETTE. La motobarca acquistata con denaro pubblico, destinata allo sfalcio delle canne e al mantenimento integro degli specchi d’acqua, non è mai stata utilizzata, “rimasta intrappolata in uno specchio d’acqua, tra l’infinito canneto”.

Quello strumento, aggiunge Manzella, se impiegato correttamente, avrebbe potuto limitare la propagazione degli incendi e preservare l’equilibrio dell’habitat. Invece, progetti milionari, annunci e promesse si sono trasformati in un grave disastro ambientale, sotto gli occhi di tutti. Nessuna vera manutenzione nessun controllo efficace, e nessuna ASSUNZIONE di RESPONSABILITÀ.

Ci chiediamo: com’è possibile che nessuno risponda di questo scempio? Dove sono finite trasparenza, controllo e rispetto per il territorio?

I cittadini attendono risposte concrete, ma soprattutto GIUSTIZIA!! Non si può continuare a giocare con il patrimonio naturale e far si, che tutto finisca nel dimenticatoio..

Alessandro Manzella – Resp.le Guardie Ambientali Italiane