Orsara di Puglia sotto le stelle: tra Osservatorio Galattico e Silent Disco

L’11 e il 14 agosto 2025 Orsara di Puglia si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con due appuntamenti speciali promossi dal progetto “Galattica Orsara”, voluto dal Comune e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining.

Lunedì 11 agosto, a partire dalle ore 20.30, il campo sportivo “San Rocco” ospiterà l’evento “Notti di stelle – Osservatorio Galattico”, un’occasione imperdibile per ammirare il cielo estivo e osservare lo spettacolo delle stelle cadenti Perseidi, legate alla cometa 109P/Swift-Tuttle. L’osservazione sarà guidata dal prof. Gaetano Giammarino, che metterà a disposizione una postazione astronomica completa di telescopio. L’ingresso è gratuito.



Giovedì 14 agosto, a partire dalla mezzanotte, Piazza San Pietro si accenderà con l’energia della “Silent Disco”, evento inserito nella Notte Bianca orsarese. I partecipanti, dotati di cuffie gratuite ritirabili presso la postazione Galattica, potranno ballare seguendo ognuno la propria traccia musicale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Orsarosa.

“Galattica Orsara” è parte del programma regionale promosso dalla Regione Puglia, attraverso la Sezione Politiche Giovanili e ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, e mira a offrire ai giovani strumenti di orientamento, crescita sociale e professionale, rafforzando il loro ruolo attivo nella comunità.

Per informazioni e prenotazioni:

galattica.orsara@gmail.com

tel. 351.2451333