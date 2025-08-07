Siccità a Cerignola: il Comune chiede lo stato di calamità naturale

La Giunta comunale di Cerignola ha avviato le procedure per chiedere alla Regione Puglia il riconoscimento dello stato di calamità naturale a causa della grave siccità che sta colpendo l’agro cerignolano. L’iniziativa è stata promossa dall’assessora alle Attività produttive, Aurelia Tonti, con l’obiettivo di attivare tutte le misure di sostegno possibili a favore delle aziende agricole danneggiate.

Con questa richiesta, l’amministrazione punta ad accedere al Fondo di Solidarietà Nazionale, che prevede:

un contributo in conto capitale fino all’80% del danno accertato , calcolato sulla media della produzione lorda vendibile del triennio precedente

, calcolato sulla media della produzione lorda vendibile del triennio precedente prestiti a tasso agevolato con ammortamento quinquennale

proroghe delle operazioni di credito agrario

agevolazioni previdenziali per aziende e lavoratori agricoli

In attesa della risposta dalla Regione, gli uffici comunali procederanno alla stima dei danni sull’intero territorio rurale, così da consentire l’attivazione degli strumenti necessari per affrontare l’emergenza.

“Accanto alla richiesta formale, abbiamo raccolto le istanze delle associazioni agricole come CIA e Confagricoltura per aprire un confronto politico più ampio sulla drammatica carenza di risorse idriche che penalizza l’intero comparto agricolo locale”, ha dichiarato l’assessora Tonti.