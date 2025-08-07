Edizione n° 5785

BALLON D'ESSAI

CERIGNOLA // Olio truccato e milioni confiscati: la DIA colpisce imprenditore di Cerignola
6 Agosto 2025 - ore  13:39

CALEMBOUR

ARRESTI // Bari, associazione di tipo mafioso armata: quarantuno persone arrestate
6 Agosto 2025 - ore  10:45

Home // Cronaca // "Una visita che scalda il cuore: il gattile di Andria". Sarebbe opportuno anche a Manfredonia

MANFREDONIA “Una visita che scalda il cuore: il gattile di Andria”. Sarebbe opportuno anche a Manfredonia

"Vedere ad Andria un esempio concreto e funzionante di gattile pubblico mi ha emozionato"

Una visita che scalda il cuore il gattile di Andria. Sarebbe opportuno anche a Manfredonia

Una visita che scalda il cuore il gattile di Andria. Sarebbe opportuno anche a Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Andria – Manfredonia. Ieri ho avuto il piacere di visitare il Gattile Comunale di Andria, accompagnato con passione e competenza dal dipendente comunale Antonio Bernardi. Una struttura semplice ma preziosa, dove si respira cura, dignità e amore per i nostri amici felini.

Questo luogo nasce dalla collaborazione virtuosa tra Comune, ASL BT e diverse associazioni animaliste, tra cui OIPA, Casa Nabù, Lega Nazionale per la Difesa del Cane e il Forum Animalista.

Un vero rifugio per gatti feriti, malati o abbandonati, che qui trovano protezione, affetto e soprattutto una seconda possibilità.

Chi mi conosce sa quanto io sia vicino da tempo alle vicende dei gatti di Manfredonia e al lavoro straordinario dei tanti volontari che ogni giorno, con silenziosa dedizione e spesso tra mille difficoltà, si prendono cura di loro in assenza di strutture adeguate. Proprio per questo, vedere ad Andria un esempio concreto e funzionante di gattile pubblico mi ha emozionato.

Perché quando istituzioni e cittadini collaborano, le cose buone accadono davvero. Mi auguro che anche la nostra città possa presto compiere un passo simile, riconoscendo il valore del lavoro dei volontari e offrendo uno spazio dignitoso a chi non ha voce ma ha bisogno di noi.

Un sentito complimento al Sindaco di Andria Giovanna Bruno Sindaco e all’Assessore Savino Losappio: credo che si tratti di un modello di buona pratica in Puglia, un’esperienza a cui molte realtà, dovrebbero guardare con attenzione e spirito costruttivo.

Un grazie sincero a chi ogni giorno sceglie di prendersi cura, con amore e ostinazione.

I vostri gesti valgono più di mille parole”.

Angelo Riccardi, Manfredonia 07 agosto 2025.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre." Adriano Piattoni

