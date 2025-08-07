West Nile, la drammatica esperienza di Ivana: “Non riuscivo più a reggermi in piedi”

Due anni fa Ivana Brambilla ha contratto il virus West Nile a causa della puntura di una zanzara, un’infezione che ha cambiato radicalmente la sua vita. Questo virus, che continua a registrare nuovi casi in Italia e ha già causato 12 decessi ufficiali, può in casi rari provocare gravi conseguenze. Ivana racconta: “Non riuscivo più a reggermi in piedi, non controllavo più gli arti e soffrivo di un vomito continuo. Mia figlia mi ha portato al pronto soccorso, dove dopo una serie di esami è emerso che si trattava di un’infezione da virus West Nile.”

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.