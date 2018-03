Puglia: Maggiore variabilità con qualche rovescio sui rilievi

Di:

Bari. METEO Puglia: avvio di giornata in gran parte soleggiato, tendenza a progressivo aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio con qualche piovasco o locale temporale sul foggiano, zone interne del barese in locale sconfinamento alla costa del capoluogo, asciutto sul resto della Puglia con innocue velature in transito. Variabilità dal pomeriggio anche tra Molise e Basilicata con temporali più probabili sul potentino, locali rovesci su entroterra molisano in locale sconfinamento serale al litorale. Temperature in lieve aumento. Ventilazione debole tendente a moderata dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi, tendente a mosso lo Ionio.

Venerdì 08 Settembre

Rovesci pomeridiani sulla Puglia centro-meridionale, più sole altrove

VENERDI’: variabilità pomeridiana con locali rovesci sulla Puglia centro-meridionale. Prevale il bel tempo su Basilicata e Molise. Peggiora tra sera e notte sulla Basilicata tirrenica con temporali anche forti. Temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione in attenuazione entro il pomeriggio, tendente a debole variabile. Mari poco mossi, ancora a tratti mosso lo Ionio al mattino.

Sabato 09 Settembre

Diffusa instabilità nella prima parte della giornata con temporali anche forti

SABATO: insiste l’azione di una circolazione instabile nella prima parte della giornata sulle nostre regioni di Sud-Est. Cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi anche temporaleschi tra Puglia, Basilicata e Molise. Migliora gradualmente dal pomeriggio-sera. Temperature in diminuzione. Ventilazione tesa dai quadranti sud-occidentali, mari fino a molto mossi su costa tirrenica della Basilicata e Puglia ionica, poco mossi o localmente mossi altrove.

