Cadavere semicarbonizzato nel Foggiano: forse pregiudicato (foto)

Foggia, 07 settembre 2019. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato stamani in un casolare alla periferia di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia.

Si dovrebbe trattare di un uomo dell’area con precedenti penali.

Sul posto il medico legale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, i Vigili del Fuoco.

Come riporta l’Ansa, “il corpo, non ancora identificato, era nelle vicinanze di un’Alfa 147 che sarebbe intestata a una persona del posto. A scoprire il cadavere sarebbero stati i vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione di un incendio in un capannone in disuso nella zona“.

