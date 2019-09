Cadavere semicarbonizzato nel Foggiano: è il 30enne Giuseppe Giordano

Di:

Foggia, 07 settembre 2019. Si chiamava Giuseppe Giordano l’uomo trovato senza vita stamani in una campagna nelle vicinanze di Ascoli Satriano, nel Foggiano.

Giordano, 30enne del luogo, aveva ricevuto in passato “piccole segnalazioni penali per reati contro il patrimonio”.

Lo riporta l’Ansa. L’uomo sarebbe stato ucciso con alcuni colpi di pistola in varie parti del corpo. Il corpo, semicarbonizzato, è stato ritrovato nelle vicinanze di un’Alfa 147 che sarebbe intestata a una persona del posto. A scoprire il cadavere sarebbero stati i vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione di un incendio in un capannone in disuso nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Per gli inquirenti, “Giordano potrebbe essersi incontrato con qualcuno all’interno del capannone, la stessa persona che poi lo avrebbe ucciso”.

