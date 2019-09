Catturato Massimo Sebastiani, accusato di avere ucciso Elisa Pomarelli

Di:

I carabinieri di Piacenza hanno localizzato e rintracciato Massimo Sebastiani, sospettato di aver ucciso l’amica 28 enne Elisa Pomarelli. L’uomo, operaio di 45 anni, si trova adesso in caserma. Di lui e di Elisa si erano perse le tracce da domenica 25 agosto. La procura aveva aperto un’inchiesta a suo carico per omicidio e occultamento di cadavere. Al momento non si hanno ancora notizie di Elisa Pomarelli, per la quale proseguono le ricerche. Nell’auto dell’uomo erano state trovate tracce della ragazza.

Fonte: Corriere della Sera