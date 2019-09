Voi a Pontida, noi al Celone: la domenica di Massimiliano Di Fonso

Di:

In contemporanea con il rito dell’ampolla a Pontida, il consigliere comunale Massimiliano Di Fonso chiama al raduno al Celone. Stesso giorno, 15 settembre, per celebrare la liturgia della acque. Eletto nella Lega, critico con la linea di Casanova, Ursitti e Vigiano, non ha perso occasione per rimarcare una linea autonoma rispetto all’organizzazione e alle scelte dei vertici del partito. Pensa di portare sul prato del Celone oltre 500 persone, delusi della Lega, simpatizzanti, elettori. Inaugura così le domeniche di discussione su alcuni temi che saranno poi dibattuti con cadenza settimanale nelle piazze dei quartieri tramite appositi comitati.