Giovani restate nei Monti Dauni, firmato il manifesto

Di:

“La valorizzazione delle Aree interne ha un valore strategico per la Puglia. E’ con grande soddisfazione che ho partecipato all’incontro “Sud, giovani e futuro. Le proposte dei sindaci”, che si è tenuto questa mattina presso il Palazzo Comunale di Accadia”. Lo comunica l’assessore allo sviluppo economico Borracino.

La Fondazione “Salvatore”, in collaborazione con il Comune di Accadia ed “Il Sabato delle Idee”, organizza agli inizi di settembre da quindici anni, un’iniziativa di confronto di idee sui temi di sviluppo economico e culturale del Mezzogiorno.

Quest’anno l’incontro, moderato da Marco Demarco, editorialista del Corriere della Sera e già direttore del Corriere del Mezzogiorno Campania e Puglia, ha avuto come tema di confronto l’esigenza di arginare l’emigrazione dei giovani dai piccoli centri del Sud d’Italia, pieni di storia e di memoria, ma che rischiano di svuotarsi di giovani e di futuro.

A tal fine i sindaci di 20 Comuni della Daunia e dell’Irpinia hanno siglato un Manifesto di proposte, con il quale, attraverso il potenziamento di nuove tecnologie, lo sviluppo di reti informatiche, il sostegno di politiche attive per il territorio ed un tavolo permanente tra Regione Campania e Regione Puglia per le aree interne, intendono combattere l’abbandono dei piccoli centri.

Hanno introdotto il tema Gabriella Corona, primo ricercatore dell’Istituto di studi per il Mediterraneo Ismed Cnr e Stefano Consiglio, Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli.

Erano presenti il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, Lucio D’Alessandro, rettore dell’università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, rettore dell’ Università Federico II di Napoli e Giuseppe Paolisso, rettore dell’Università Luigi Vanvitelli.

Nel corso dell’incontro, molto significativa è stata la consegna della borsa di studio “Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore”, rivolta a giovani meritevoli che si sono particolarmente distinti nel loro percorso scolastico, per favorirne, in questo modo, il proseguimento formativo universitario e professionale.

A conclusione del convegno l’intervento dell’assessore Borracino: “Voglio sottolineare lo spirito innovativo e l’intelligenza con cui queste piccole comunità intendono rilanciare lo sviluppo e la vita stessa di questi territori. Le proposte che fanno sono tutte meritevoli di grande attenzione, perché muovono dalla consapevolezza che le nuove tecnologie offrono oggi opportunità che possono compensare l’inadeguatezza delle risorse economiche disponibili e mettere a valore il patrimonio culturale e ambientale”. Ha inoltre ricordato che la giunta regionale della Puglia nel 2018, ha approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro per l’Area interna dei Monti Dauni, che è un primo atto procedurale per dare sistematicità agli aiuti. Nel contempo, è pronta ad attivare, magari insieme alla Regione Campania, un focus tematico sulle problematiche sollevate dal Manifesto.

<