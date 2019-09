Manfredonia e Monte rinnovano il rito della Festa della Madonna delle Grazie di Pulsano

Di:

Come ogni anno, anche domenica prossima, 8 settembre, si rinnova la Festa della Madonna delle Grazie di Pulsano. Una tradizione che vede i devoti di Manfredonia e Monte Sant’Angelo raggiungere a piedi l’abbazia di Pulsano con partenza prima dell’alba, forniti di bivacco a sacco per trascorrere l’intera giornata nella contrada sipontina.

Percorrendo l’antico tratturo che da Manfredonia portava nel vallone di Pulsano, famiglie e amici riuniti in comitive si inerpicano lungo un sentiero sulla montagna fino all’Abbazia. Mentre da Monte Sant’Angelo arrivano i montanari, alcuni in costume tradizionale, con muli e asini bardati a festa.

Ed anche quest’anno la partenza prevista da Monte Sant’Angelo è fissata per le ore 9. Il raduno è per le 8 del mattino in Largo San Salvatore, dove avverrà la vestizione dei muli. Poi dopo un’ora di preparativi la sfilata lungo via Cassa, via Verdi, Corso Vittorio Emanuele, via Reale Basilica e Pulsano.

FONTE https://www.pugliain.net/89485-manfredonia-monte-santangelo-pulsano-madonna/