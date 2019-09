Meteo Gargano, pomeriggio con pioggia. Domenica sole

Di:

Bari, 07 settembre 2019. Meteo Puglia: il fronte si muove verso i Balcani favorendo l’ingresso di correnti instabili sulle nostre regioni. Mattinata discreta, salvo qualche annuvolamento sui settori tirrenici appenninici. Nel pomeriggio si intensifica l’instabilità con acquazzoni e temporali dalla dorsale in sconfinamento anche sulle coste adriatiche. Venti in rotazione e rinforzo da S-SO. Zero termico nell’intorno di 3350 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mossi o localmente mossi.

TEMPORANEO MIGLIORAMENTO, NUOVE PIOGGE LA PROSSIMA SETTIMANA:

Un canale depressionario si allunga dal Nord Europa sino alla nostra Penisola, favorendo così l’arrivo sul nostro Stivale di nuove perturbazioni nel corso dei prossimi giorni. Una prima ha raggiunto il Nord spingendo correnti sudoccidentale sulle regioni meridionali che favoriranno ancora la formazione di qualche temporale diurno sui monti in sconfinamento sulle Adriatiche. Meglio nel weekend con ampi spazi soleggiati e solo qualche isolato e sparuto fenomeno. Nuovo peggioramento del tempo, invece, ad inizio della prossima settimana per l’arrivo di nuove perturbazioni. Temperature perlopiù stazionarie.

Fonte 3bmeteo.com