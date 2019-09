Nomine Lega. Miranda “Grato all’on. D’Eramo”

Di:

Nella giornata di ieri il segretario regionale della Lega per Salvini on. Luigi D’Eramo ha firmato la nomina dell’avv. Luigi Miranda a componente dell’Esecutivo Regionale del Partito.

“Sono molto grato all’on. D’Eramo – ha dichiarato Miranda – che ha voluto rafforzare la presenza di Foggia e della Capitanata ai vertici del partito regionale.

Una Lega radicata e presente ovunque, attenta ai bisogni del territorio, costantemente in ascolto dei cittadini. Una Lega – continua Miranda – che è maggioranza nel Paese e maggioranza in Puglia. In questi giorni si è voluto evitare un voto nazionale che avrebbe certificato il profondo e diffuso consenso della Lega. Ma il voto del prossimo anno, per il rinnovo del Consiglio Regionale, non sarà evitabile da chi preferisce gli accordi di Palazzo al responso delle urne. Il prossimo anno – prosegue Miranda – la Lega è pronta a dare il benservito ad un centrosinistra che mal governa la Puglia da ormai quindici anni. Credo che la misura sia colma, così come penso che la pazienza dei pugliesi sia finita. La prossima primavera la Puglia sarà liberata, e la Capitanata sarà centrale in questa battaglia per la libertà della Puglia e dei Pugliesi. Restituiremo speranza e dignità ai nostri territori ed una Puglia migliore ai nostri figli”.